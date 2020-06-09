Новости

Преподаватели немецкого вуза скинулись на помощь студентам на время пандемии 13:45
В Сибири врач пойдет под суд за неверный диагноз и опасное лечение 13:41
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике 13:39
В Германии раскритиковали отель за отказ принимать полных гостей 13:38
Суд заочно арестовал доктора Блюма, обманувшего парализованную сноубордистку 13:37
Экс-премьер Киргизии приговорен к 18 годам заключения по делу о коррупции 13:32
В Ленобласти сотрудники энергопредприятия вымогали взятку в 100 млн рублей 13:32
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего бронеавтомобиля "Атлет" 13:30
В России восстановили редкий самосвал ГАЗ на базе "полуторки" 13:30
Песков назвал чудовищным ДТП с участием Ефремова 13:29
Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей 13:28
Иностранные дипломаты в числе первых увидели Храм Победы в парке Патриот 13:27
Голикова: Дети составляют 7,5% от числа инфицированных коронавирусом в РФ 13:27
Таможне могут разрешить расследовать контрабанду алкоголя и табака 13:22
Леонид Рошаль: Ограничения нужно снимать, но вирус пока не побежден 13:20
Патрушев призвал жестко контролировать состояние энергетических объектов 13:14
Глава Минспорта РФ считает, что сборы за границей пока не нужны 13:10
Исследование - люди со второй группой крови тяжелее переносят COVID-19 13:07
В Москве изъяли 9 тысяч пачек контрафактных сигарет 13:04
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил с 70-летием Виктора Елисеева 13:04
Преемник Haval H6 впервые попал на видео 13:00
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter 12:59
Роспотребнадзор забраковал воду в челябинских озерах 12:55
Политолог Наталья Елисеева: Вопрос национализации элит стоял очень давно 12:55
Лукашенко оценил характер избирательной кампании президента 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти сотрудники энергопредприятия вымогали взятку в 100 млн рублей

Текст: Евгения Цинклер

Должностные лица филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Магистральные электрические сети Северо-Запад" подозреваются в попытке получить крупную взятку - 100 миллионов рублей.

Фото: iStock
Преподавателя вуза в Удмуртии осудили за взятку оловянными солдатиками

Как сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области, уголовное дело по статье "Покушение на получение взятки в особо крупном размере" возбуждено в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам.

По версии следствия, через посредника они потребовали от исполнительного директора АО передать им 100 миллионов рублей. В противном случае подозреваемые грозили сорвать сделку и создавать сложности для дальнейшей работы компании.

Директор по развитию и начальник отдела по договорам были задержаны в ходе совместной операции сотрудников СК и УФСБ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Был проведен ряд обысков в домах подозреваемых и предполагаемых посредников, а также в административных помещениях. Изъяты документы и электронные носители информации. Расследование дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет