В Ленобласти сотрудники энергопредприятия вымогали взятку в 100 млн рублей

Должностные лица филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Магистральные электрические сети Северо-Запад" подозреваются в попытке получить крупную взятку - 100 миллионов рублей.

Как сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области, уголовное дело по статье "Покушение на получение взятки в особо крупном размере" возбуждено в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам.

По версии следствия, через посредника они потребовали от исполнительного директора АО передать им 100 миллионов рублей. В противном случае подозреваемые грозили сорвать сделку и создавать сложности для дальнейшей работы компании.

Директор по развитию и начальник отдела по договорам были задержаны в ходе совместной операции сотрудников СК и УФСБ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Был проведен ряд обысков в домах подозреваемых и предполагаемых посредников, а также в административных помещениях. Изъяты документы и электронные носители информации. Расследование дела продолжается.