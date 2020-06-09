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09.06.2020 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мальчик соврал об избиении, чтобы его не отругала мама

Текст: Вера Черенева

В Петербурге следователи, которые проводили проверку по заявлению об избиении 10-летнего мальчика, выяснили, что нападения на ребенка не было. Он сам выдумал эту историю, чтобы его не отругала мама, сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

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Напомним, инцидент произошел накануне. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее десятилетнего сына в поселке Парголово избили на детской площадке неизвестные подростки. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

К историям, когда дети становятся жертвами насилия, относятся серьезно. Следственный комитет по Петербургу начал проверку, в рамках которой сотрудники ведомства начали искать свидетелей. Нашлись двое очевидцев, которые рассказали, что видели, как ребенок вылезал из заброшенного канализационного люка. Прохожие не смогли оказать ему помощь, мальчик убежал. Его одежда была порвана, на теле имелись ссадины.

Далее следователи установили, что некоторым своим родственникам мальчик признался, что нападения не было. Он упал в люк, получил при падении травмы, но смог сам выбраться. Думая, что мама накажет его за неосмотрительность, он придумал историю про нападение на детской площадке.

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