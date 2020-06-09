В Петербурге предприятия инвалидов остались без господдержки

Новости

Роспотребнадзор напомнил, как избежать перегрева в жару 12:13
Дочь Нины Руслановой: Не считая коронавируса, все прекрасно 12:10
Московские врачи рассказали о работе по борьбе с COVID-19 в Ингушетии 12:09
Кладбище автомобилей Toyota нашли в Великобритании 12:08
Лето в городах Беларуси бьет температурные рекорды 12:06
В Красноярском крае задержали подростков за изготовлением бомб 12:01
В убийстве троих малолетних детей в Элисте заподозрили их мать 11:56
ЕС столкнулся с серьезными проблемами в вопросе распределения займов 11:55
Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем 11:54
В Севастополе суд приговорил шпиона к десяти годам колонии 11:52
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями 11:51
В Азовском море пограничники нейтрализовали "террористов" 11:48
Александр Кокорин подарил сочинскому музею свою футболку 11:46
Губернатор сообщил о дезинформации после ЧП в Норильске 11:45
В Удмуртии с 15 июня снимут карантин для приезжих 11:39
Михаил Ефремов признал свою вину 11:39
После снятия ограничений на перемещение москвичи вышли на пляжи 11:37
Юрист Черчесова рассказал о возможности его возвращения в "Спартак" 11:29
Британец приговорен к трем годам тюрьмы за поджог телефонной вышки 5G 11:24
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова 11:22
Skoda объявила прием заказов на "хоккейный" Rapid 11:20
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе 11:19
"Все, это конец": Михаил Ефремов готов ответить за ДТП по закону 11:17
И снова неотвратимая карма: обочечник застрял в кювете 11:17
В Австрии появился первый соответствующий карантину автобус 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 11:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нужно протянуть руку помощи

В Петербурге предприятия инвалидов остались без господдержки
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 123(8177)
Предприятия инвалидов остаются без мер поддержки, которые будут оказаны государством в сфере экономики для смягчения последствий пандемии коронавируса. Первопричина - техническая ошибка в федеральном законе, из-за которой такие производства перестали относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства и были исключены из Единого реестра МСП. Закон уже поправили, но в реестр налоговой службы изменения будут внесены только после 10 августа.

Еще в первую официально карантинную неделю апреля правительством России было издано постановление № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", где определены дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса: трехмесячная отсрочка по уплате страховых взносов, такая же - по уплате арендной планы за помещения, мораторий на таможенные, налоговые и другие проверки, расширение программ льготного кредитования и реструктуризации ранее полученных кредитов. На уровне Петербурга налоговые льготы планируется предоставить малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками (НИОКР) и используют упрощенную систему налогообложения, ввести для МСП мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты услуг теплоснабжающим организациям и прекратить до 30 июня взыскание задолженности.

В Петербурге создана сеть организаций для женщин в кризисной ситуации

Ни одной из этих возможностей предприятия, организованные обществами инвалидов - например, региональными организациями Всероссийского общества глухих или слепых, - воспользоваться не смогут. А им поддержка и в обычных, некарантинных условиях крайне необходима. Такие производства нельзя считать бизнесом в полном смысле этого слова. Доходов они практически не приносят - все-таки сотрудники не могут работать с полной нагрузкой. Однако даже такие специализированные рабочие места для инвалидов - это и дополнительная прибавка к небольшой пенсии, и навыки социализации, и общение. Например, в Петербурге сейчас действуют два хозяйственных общества и два учреждения, на площадках которых трудятся в общей сложности около 200 человек.

Закон уже поправили, но в реестр налоговой службы изменения будут внесены только после 10 августа

В середине апреля петербургское отделение ВОС направило в Смольный письмо с просьбой на уровне региона "рассмотреть возможности дополнительных мер поддержки предприятиям Всероссийского общества слепых, чтобы не допустить массовой стагнации промышленных предприятий ВОС в условиях ухудшения макроэкономической ситуации". Для региона такие расходы не стали бы сколько-нибудь заметным финансовым обременением - предприятий инвалидов совсем немного.

Прямая речь

Владимир Слепак, член Общественной палаты РФ:

- Инвалиды - наиболее уязвимая часть общества, в режиме самоизоляции они оказались в самом сложном положении. И господдержка им должна оказываться в приоритетном порядке. Свои предложения в этом направлении мы с генеральным директором "Национального центра проблем инвалидности", президентом Ассоциации предприятий реабилитационной индустрии Александром Лысенко направили в правительство РФ.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции