В Петербурге предприятия инвалидов остались без господдержки

Предприятия инвалидов остаются без мер поддержки, которые будут оказаны государством в сфере экономики для смягчения последствий пандемии коронавируса. Первопричина - техническая ошибка в федеральном законе, из-за которой такие производства перестали относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства и были исключены из Единого реестра МСП. Закон уже поправили, но в реестр налоговой службы изменения будут внесены только после 10 августа.

Еще в первую официально карантинную неделю апреля правительством России было издано постановление № 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", где определены дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса: трехмесячная отсрочка по уплате страховых взносов, такая же - по уплате арендной планы за помещения, мораторий на таможенные, налоговые и другие проверки, расширение программ льготного кредитования и реструктуризации ранее полученных кредитов. На уровне Петербурга налоговые льготы планируется предоставить малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками (НИОКР) и используют упрощенную систему налогообложения, ввести для МСП мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты услуг теплоснабжающим организациям и прекратить до 30 июня взыскание задолженности.

Ни одной из этих возможностей предприятия, организованные обществами инвалидов - например, региональными организациями Всероссийского общества глухих или слепых, - воспользоваться не смогут. А им поддержка и в обычных, некарантинных условиях крайне необходима. Такие производства нельзя считать бизнесом в полном смысле этого слова. Доходов они практически не приносят - все-таки сотрудники не могут работать с полной нагрузкой. Однако даже такие специализированные рабочие места для инвалидов - это и дополнительная прибавка к небольшой пенсии, и навыки социализации, и общение. Например, в Петербурге сейчас действуют два хозяйственных общества и два учреждения, на площадках которых трудятся в общей сложности около 200 человек.

Закон уже поправили, но в реестр налоговой службы изменения будут внесены только после 10 августа

В середине апреля петербургское отделение ВОС направило в Смольный письмо с просьбой на уровне региона "рассмотреть возможности дополнительных мер поддержки предприятиям Всероссийского общества слепых, чтобы не допустить массовой стагнации промышленных предприятий ВОС в условиях ухудшения макроэкономической ситуации". Для региона такие расходы не стали бы сколько-нибудь заметным финансовым обременением - предприятий инвалидов совсем немного.

Прямая речь

Владимир Слепак, член Общественной палаты РФ:

- Инвалиды - наиболее уязвимая часть общества, в режиме самоизоляции они оказались в самом сложном положении. И господдержка им должна оказываться в приоритетном порядке. Свои предложения в этом направлении мы с генеральным директором "Национального центра проблем инвалидности", президентом Ассоциации предприятий реабилитационной индустрии Александром Лысенко направили в правительство РФ.