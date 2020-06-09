В Поморье предложили увеличить финансирование лесоустроительных работ

Информация о состоянии лесов потеряла актуальность практически во всех регионах страны. Причина в том, что лесоустроительные работы не проводятся в должном объеме, а это главный способ получения сведений о зеленых запасах. Свежие данные отсутствуют по 72 процентам лесного фонда - таков вывод совместной проверки Генпрокуратуры и Счетной палаты РФ. Некоторые лесничества до сих пор пользуются материалами аэронаблюдений 1950-х годов, в то время как ситуация может кардинально измениться за десять лет.

Лесоустройство - целый комплекс работ по оценке, учету и проектированию лесного хозяйства. На этих материалах строятся использование, охрана и воспроизводство ресурсов. Отсутствие полной и достоверной информации не только тормозит развитие ЛПК, но и представляет угрозу для лесфонда, отмечают специалисты. Так, в Новгородской области произошла массовая вырубка защитных лесов, которых просто не было в документах. Предварительный ущерб оценивается в сумму более миллиарда рублей. Прокуратура региона направила материалы в полицию - при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело.

Полномочия по лесоустройству возложены на регионы, которые получают на это субвенции из федерального бюджета. Как поясняют в министерстве природных ресурсов и ЛПК Поморья, сведения о том, что деревья достигли возраста спелости, позволяют увеличить объемы заготовок. Лесоустройство также необходимо для профилактики нарушений: оно определяет границы водоохранных и зеленых зон, где запрещены сплошные рубки.

В Архангельской области лесоустроительные работы проведены на площади шесть миллионов гектаров - это примерно пятая часть регионального лесфонда, который составляет 28 миллионов гектаров. Достоверность информации о лесах Поморья оценивается в 20 процентов. Причиной такой ситуации в регионе называют недостаточное финансирование.

- Федеральная субвенция на лесоустроительные работы в 2019 году составила порядка 60 миллионов рублей, - поясняет заместитель председателя комитета по ЛПК, природопользованию и экологии Архангельского облсобрания Ирина Фролова. - Для качественного исполнения полномочий области ежегодно необходимо порядка 150 миллионов. При этом суд обязал региональное минприроды провести лесоустройство на площади 14 миллионов гектаров, что потребует финансирования в размере свыше двух миллиардов рублей.

Часть лесоустроительных работ в регионе удалось провести по соглашениям с арендаторами лесных участков в рамках государственно-частного партнерства. Однако этот механизм удается запустить не всегда.

- Если мы захотим провести лесоустройство на арендованном участке, это будет практически невозможно, пока его не делают во всем районе. К примеру, на территории есть несколько лесопользователей, и кто-то из них согласен взяться за такие работы, а кто-то нет - в таком случае организовать процесс будет проблематично. Необходимо доработать механизм, при котором арендатор сможет провести лесоустройство в пределах своего участка и без проблем ввести результат в работу, - считает руководитель лесопромышленного холдинга Владимир Буторин.

Аналогичная картина в Вологодской области: в 19 из 26 районов срок давности информации о лесах превышает нормативные десять лет. Работы ведутся как за счет государства, так и на деньги бизнеса, но средств все равно не хватает, отмечают лесопромышленники и власти региона.

На выездном заседании рабочей группы Совфеда по вопросам ЛПК в Поморье ситуацию с лесоустройством назвали одной из главных проблем отрасли.

- Мы пользуемся данными 30-летней давности. Из-за отсутствия актуальной информации о состоянии и стоимости лесных ресурсов невозможно долгосрочное планирование и инвестирование. Это мешает развивать лесную отрасль, делать ее эффективной, - подчеркнул заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Из-за нехватки средств регионы пытаются удешевить лесоустроительные работы, используя не самые передовые способы оценки. Кое-где ее не проводят на месте, а просто актуализируют информацию в кабинетах по таблицам роста деревьев.

Решением проблемы могла бы стать передача полномочий по лесоустройству на федеральный уровень. Руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко на встрече в Поморье сообщил, что соответствующий законопроект разработан и проходит необходимые этапы. Кроме того, рассматривается возможность создания единого госоператора, который займется лесоустройством.

Но внесение изменений в Лесной кодекс займет время, а судебные решения и плановые работы, которые пока остаются за регионами, надо выполнять уже сейчас. Поэтому парламент Поморья обратился к руководству Рослесхоза с предложением увеличить федеральные субвенции на лесоустройство.

Между тем

Проведению оценки состояния лесов мешает не только недостаток средств. В ходе всероссийской проверки Генпрокуратура выявила 1779 нарушений законодательства в этой сфере за период 2015-2019 годов. Так, из бюджета порой финансировались работы, которые выполнялись за счет арендаторов. Нередко не соблюдались нормативные требования к порядку проведения и результатам лесоустройства. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 124 должностных лица.