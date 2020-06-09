Житель Архангельска напал на бригаду скорой помощи с пистолетом

В ночь на 9 июня во дворе дома в центре Архангельска мужчина напал на бригаду скорой помощи, спасавшую пациентку в реанимобиле.

Как сообщает минздрав Поморья, скорая помощь прибыла на вызов к женщине, которая была в очень тяжелом состоянии. Врач и фельдшер в машине проводили ей интубацию трахеи, готовились к экстренной госпитализации.

В этот момент в автомобиль скорой помощи кто-то постучал. Медики решили, что подошел сын пациентки, и открыли дверь. Неизвестный мужчина сразу направил пистолет в живот фельдшеру и потребовал обезболивающее.

Началась потасовка. С помощью тревожной кнопки, установленной в реанимобиле, бригада вызвала сотрудников Росгвардии. Спустя несколько минут нападавшего задержали.

Медицинские работники не пострадали.

По словам главного врача Архангельской областной станции скорой медицинской помощи Валентины Низовцевой, тревожными кнопками оснащены все автомобили, а также телефоны и планшеты сотрудников.

- Скорая помощь находится под защитой всех служб, безнаказанным никто не останется. К счастью, нападения на медиков стали редкими, но хочется, чтобы их не было совсем. Мы просим понимания, особенно - в сегодняшние непростые времена, - отметила Валентина Низовцева.

В отношении архангелогородца, напавшего на скорую помощь, возбуждено уголовное дело.