Производители вина из Ростовской области намерены расторгнуть контракт с компанией, представляющей интересы российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Предметом спора стало изображение теледивы на бутылках с винным напитком.

Газированный винный напиток стоимостью 599 рублей производился в Испании, но реализовывался в торговых сетях России. В рекламных проспектах указывалось, что розовое игристое вино рекомендуется подавать к блюдам азиатской кухни, закускам, пицце, фруктам и десертам.

Первые поставки брендированного напитка на отечественный рынок начались в марте, но, видимо, маркетинговый ход не имел успеха. Едва вино появилось на прилавках, как соцсети запестрили критическими отзывами о новинке. Особенное раздражение у пользователей интернета вызвали фотографии популярной артистки.

Виноделы, не получив ожидаемого эффекта, решили расторгнуть рекламный контракт с Ольгой Бузовой. Его сумма, кстати, не разглашается.

27 мая Арбитражный суд Ростовской области принял и одобрил ходатайство самой артистки. Она захотела войти в спор между компаниями в качестве третьего лица. Рассмотрение дела назначено на 22 июня.