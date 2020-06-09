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Проект: В регионах

Недивное послевкусие

Донские виноделы хотят расторгнуть договор с Ольгой Бузовой
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 123(8177)
Производители вина из Ростовской области намерены расторгнуть контракт с компанией, представляющей интересы российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

Предметом спора стало изображение теледивы на бутылках с винным напитком.

Газированный винный напиток стоимостью 599 рублей производился в Испании, но реализовывался в торговых сетях России. В рекламных проспектах указывалось, что розовое игристое вино рекомендуется подавать к блюдам азиатской кухни, закускам, пицце, фруктам и десертам.

Фото: iStock
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Первые поставки брендированного напитка на отечественный рынок начались в марте, но, видимо, маркетинговый ход не имел успеха. Едва вино появилось на прилавках, как соцсети запестрили критическими отзывами о новинке. Особенное раздражение у пользователей интернета вызвали фотографии популярной артистки.

Виноделы, не получив ожидаемого эффекта, решили расторгнуть рекламный контракт с Ольгой Бузовой. Его сумма, кстати, не разглашается.

27 мая Арбитражный суд Ростовской области принял и одобрил ходатайство самой артистки. Она захотела войти в спор между компаниями в качестве третьего лица. Рассмотрение дела назначено на 22 июня.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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