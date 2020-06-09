Изменились правила проезда в поездах дальнего следования

Семейные обстоятельства заставили меня во время пандемии отправиться в дальнюю дорогу по маршруту: Ростов - Мичуринск - Балаково. Я увидела, как по-разному проходит режим самоизоляции в регионах. И обнаружила, что правила на железной дороге снова изменились.

Прямых поездов из Ростова-на-Дону в Балаково, что в Саратовской области, нет. Пришлось брать билеты с пересадкой. На входе в здание вокзала Ростов-главный у всех измеряют температуру - секундное дело. Но если она повышенная - дальше не пройдешь.

В кассах пусто. Большинство пассажиров предпочитают дистанционную форму оплаты. Все приезжают к поезду, чтобы не задерживаться в зале ожидания. На входе санитайзер для обработки рук. Повсюду напоминания о соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Сотрудники вокзала, полицейские и пассажиры - в масках. Многочисленные магазинчики закрыты, не работают кафе.

И вот, пройдя все кордоны, я оказалась на перроне. Кстати, еще в мае в РЖД действовали ограничения на продажу билетов - поезда должны были заполнять максимум наполовину, не больше двух в купе и по три на отсек в плацкарте. Сегодня таких ограничений уже нет.

Но мне повезло. Все-таки в купе я оказалась одна. Так что смело сняла маску по пути до Тамбовской области, где у меня была пересадка с трехчасовым ожиданием.

Мичуринск меня встретил отличной погодой. В полной экипировке - в маске и перчатках - я вышла из поезда. И на мое удивление будто бы попала в докарантинное время.

- Пирожочки горячие! - тут же донеслось из открытой палатки, у которой выстроилась небольшая очередь.

- Мороженое! Покупайте мороженое! - кричали рядом.

- Яблочки сладкие мичуринские! Грушки медовые!

При этом на продавцах не было масок, не говоря уже о перчатках.

На входе в здание вокзала Мичуринск-Уральский сотрудники полиции также без масок. Пассажиров вышло немного. Для кого-то, как и для меня, это был транзитный вокзал. Кто-то прямиком направился на выход в город.

Я ожидала, что по прибытии нас будут встречать медики. Ну или, по крайней мере, какой-то контроль за приезжими будет осуществляться. Однако я ошиблась. Беспрепятственно выйти в город оказалось проще простого любому пассажиру.

- Девушка, вам куда? - ко мне подскочил молодой таксист. А узнав, что мне просто надо переждать пару часов, предложил кофе, указав на небольшой павильон.

- Там дешевле, чем из автомата.

Мичуринск официально признан наукоградом и носит имя знаменитого селекционера.

- Раньше это был город Козлов, а потом его переименовали, - сообщил мой случайный знакомый. - Как с коронавирусом у нас? Да никак! Я его не боюсь. Вот только пассажиров маловато.

Тут объявили мой поезд. На этот раз у меня были билеты в плацкарт. Вагон заполнен больше, чем наполовину. Кто-то в масках, кто-то - без. Рядом со мной ехали два вахтовика-железнодорожника. На боковушке - молодой человек, который всю дорогу читал книгу.

Вахтовики были настроены на беседу. Но я, поправив маску, сказала, что боюсь коронавируса и буду спать.

Несмотря на довольно большое количество людей, в вагоне было тихо. Люди стараются меньше общаться друг с другом. Чай и кофе просят принести все реже: пользуются собственными чашками.

И вот вторые 12 часов пути позади. Утром по вагону прошла начальник поезда, чтобы измерить у пассажиров температуру. Если кто-то спал, температуру измеряли приборчиком, похожим на пистолет.

- Если у кого-то она повышена, мы сообщаем медикам. По правилам, установленным Роспотребнадзором, к таким пассажирам на следующей станции прибудет "скорая" и они будут сняты с поезда.

- И часто такое бывает? - поинтересовалась я.

- Не часто, но бывало… Так как человек не по своей воле не доехал до места назначения, он потом по выздоровлении сможет продолжить путь бесплатно по тому же билету.

В нашем вагоне температура у всех оказалась в норме.

И вот Балаково - город атомной энергетики. На строительство балаковской АЭС в свое время и отправились мои родственники с Дона, да там и остались.

Городок в Саратовской области небольшой - около сотни тысяч жителей. Но встречают там прибывающих так, будто в каждом видят потенциального больного.

- Пройдите в коронавирусную палатку. Соблюдайте очередь! - направил меня сотрудник вокзала к огромному шатру МЧС. Рядом - большой трейлер. Там - эпидемиологи, похожие на космонавтов, облаченные в противоковидные костюмы.

В палатке у каждого прибывшего измеряют температуру. Записывают паспортные данные, номер телефона, адрес. И строго напоминают о самоизоляции на 14 дней по прибытии. Что касается населения в Балаково, угрозу коронавируса там воспринимают реально. Но маски на улицах носят не все.

А мне уже на следующий день предстояло возвращение домой. Как оказалось, на балаковском вокзале жесткие меры установлены лишь для прибывающих. Температуру отбывающим никто не мерил. В поезде мы ехали втроем в одном купе. Очень порадовал на столике свежий номер "Российской газеты".

- Это чтобы пассажиры в дороге не скучали и были в курсе всех новостей, - сообщил проводник.

В Ростове потоки прибывающих и уезжающих пассажиров разделили. И если раньше вход и выход в вокзал были через само здание, то теперь, сойдя на перрон, выходить в город нужно через ворота у первой платформы. Там сотрудники транспортной полиции записывают паспортные данные и номер поезда. Если вдруг среди пассажиров выявят больного COVID-19, всех контактных разыщут.

У меня все хорошо. Но температуру измеряю ежедневно. Все-таки любая поездка сегодня риск. Так что лучше соблюдать меры самоизоляции, чтобы обезопасить себя и своих близких. И по возможности, все-таки оставаться дома.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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