Александр Кокорин подарил сочинскому музею свою футболку

В олимпийской столице состоялось чествование десятой годовщины музея спортивной славы города Сочи. В мероприятии приняли участие мэр Алексей Копайгородский, а также генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко и известный нападающий команды Александр Кокорин.

По информации официального сайта "барсов", для гостей провели экскурсию по территории музея с соблюдением правил социальной дистанции, принятых в крае.

На протяжении уже 10 лет музей знакомит посетителей со спортивными достижениями сочинцев, имена которых вошли в историю мирового спорта.

На данный момент коллекция музея по спортивной тематике насчитывает около трех тысяч единиц хранения, а в постоянно действующей экспозиции и на временных выставках за 10 лет было более двух тысяч предметов основного фонда. Среди них экспонаты, связанные с достижениями самых известны атлетов, родившихся в Сочи: футболиста Славы Метревели, теннисистов Евгения Кафельникова и Елены Весниной, бобслеиста Алексея Воеводы.

Сообщается, что ФК "Сочи" пополнил эту коллекцию, передав музею футбольный мяч с автографами игроков коллектива, игровую футболку бомбардира "барсов" Александра Кокорина и общекомандную фотографию.

Кстати

Перед рестартом первенства страны по футболу ФК "Сочи" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 24 очка. Свой ближайший домашний матч южане проведут 19 июня на стадионе "Фишт" с ФК "Ростов". Начало встречи в 20.00.