Медцентр Минобороны в Севастополе принял первых пациентов

На лечение в многофункциональный медицинский центр Минобороны в Севастополе поступили первые пациенты с подозрением на коронавирус.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, военнослужащим был поставлен предварительный диагноз острая респираторная инфекция. У них взяли пробы на коронавирус и провели исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

- У всех заболевших получен отрицательный результат, проводится стандартное лечение от респираторной инфекции, - сообщил Рулев.

Он добавил, что сейчас военные медики проводят обследование пациентов, используя самое современное диагностическое медицинское оборудование.

Вся диагностика проводится на месте, что сокращает сроки постановки диагноза и определения методов лечения. Помимо инфекционных заболеваний, медцентр позволяет оказывать помощь при любой терапевтической патологии.

В учреждении работают 25 врачей, 47 медицинских сестер и 45 санитаров, весь медперсонал прошел дополнительную подготовку.

Справка "РГ"

Многофункциональный медицинский центр был построен на территории 1472 Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота за 57 дней. Это двухэтажное здание общей площадью более 6000 квадратных метров, рассчитанное на 60 коек. Медцентр обеспечен компьютерными томографами, аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации, УЗИ, оборудованием анестезиологии и эндоскопии, а также запасом лекарственных препаратов. Лечение в нем будут проходить военнослужащие, а в случае необходимости, и гражданские.