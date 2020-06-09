На Дону 12 тысяч объектов розничной торговли до сих пор не открылись, так как их владельцам не по силам выполнить санитарные требования. По данным областного департамента потребительского рынка, это почти треть от общего числа магазинов.

Ограничения с целого ряда предприятий, реализующих непродовольственные товары, были сняты в Ростовской области более двух недель назад. Тем не менее, далеко не все смогли возобновить работу.

Чтобы открыть двери своих магазинов, директора должны подписать санитарную декларацию. Это означает, что они обязуются соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологические требования, действующие в условиях пандемии. Если в торговых точках будут выявлены нарушения, материалы об этом передадут в прокуратуру и суд.

"Наши сотрудники, а также специалисты министерства природных ресурсов и экологии региона ежедневно проводят мониторинг торговых объектов на предмет соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований, а также действующих ограничений", - отметили в департаменте потребительского рынка Ростовской области.

Пока санитарную декларацию подписали семь с половиной тысяч розничных предприятий, торгующих непродовольственными товарами. Всего же в регионе работают около 30 тысяч торговых организаций.

Кстати, в Ростовской области открылись постоянно действующие ярмарки, где также продаются непродовольственные товары первой необходимости.

Как сообщили в региональном департаменте потребительского рынка, в дальнейшем возобновление работы предприятий торговли и сферы услуг будет поэтапным. Впереди - открытие парикмахерских. Предъявляемые к ним требования будут жесткими, и выполнить их тоже смогут не все.

- Например, разрешено находиться в зале только одному парикмахеру и его клиенту, но ведь в салоне работают несколько мастеров. Тогда чем будут заниматься остальные? А после такого большого перерыва люди начнут записываться массово, - сетует хозяйка ростовской парикмахерской Алина Рогозина.

Еще одно ограничение: ждать своей очереди в салоне сможет лишь один посетитель. Значит, другому, если пришел не вовремя, придется стоять на улице. Кроме того, мастера должны быть одеты в специальные защитные комбинезоны.

- При этом их нужно менять, а костюмы недешевые. Подорожали и маски с перчатками. Упаковка стоит теперь не 300 рублей, а 800. Вдобавок после каждого клиента необходимо делать 20-минутный перерыв на проветривание и дезинфекцию, - продолжает Рогозина.

В итоге, по ее мнению, работать в таких условиях большинству будет невыгодно.

Тем временем

С июня в Ростовской области в рамках государственной программы поддержки предпринимательства некоторые банки начали предоставлять льготные кредиты на возобновление деятельности по ставке всего два процента годовых. Оформить заявку можно, предоставив три документа онлайн до 1 ноября. Получить кредит смогут предприятия, входящие в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Если с начала действия программы 90 процентов персонала будет сохранено, весь кредит, в том числе проценты, будут погашены за счет государственных субсидий. При сохранении 80 процентов коллектива государство субсидирует половину кредита. Остальным кредит нужно погасить до 30 июня 2021 года. Его максимальный размер - шесть МРОТ на одного сотрудника.