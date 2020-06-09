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Текст:   Марина Трубилина 
22:41 09.06.2020

Некоторые регионы отказались от изменения тарифов на ЖКУ с июля

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ряд регионов решил отложить запланированное на июль изменение тарифов на коммунальные услуг или повышать их не слишком значительно, сообщает НП "ЖКХ Контроль".

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Организация опросила своих региональных экспертов о планах местных властей насчет повышения тарифов. В исследовании приняли участие представители 65 регионов.

Выяснилось, что многие субъекты РФ, не отменяя повышение тарифов с июля в принципе, приняли решение не менять стоимость некоторых услуг. Так, в Волгоградской, Калужской и Ярославской областях не изменится стоимость вывоза мусора, в Московской области останутся прежними тарифы на газоснабжение, в Нижегородской области - на отопление. Лидерами по удержанию тарифов на прежнем уровне можно назвать Иркутскую область, где отложено подорожание услуг холодного и горячего водоснабжения, капремонта и вывоза мусора, а также Рязанскую область, где прежними останутся взносы за капремонт, на вывоз мусора и плата за газоснабжение.

В Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Владимирской, Мурманской, Орловской, Ульяновской областях, в Башкортостане, Калмыкии и Татарстане решение не поднимать тарифы на некоторые услуги были приняты не в целом по регионам, а в отдельных муниципалитетах.

Фото: iStock
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Повышение тарифов ниже предельного уровня, установленного распоряжением правительства, ожидается в Алтайском, Камчатском крае, Астраханской, Курской, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областях и в Кабардино-Балкарской Республике.

Сдерживание тарифов во многих регионах использовалось как дополнительная мера социальной поддержки граждан, у которых в период пандемии упали доходы, отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Однако мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда рост тарифов ограничивается из политических соображений и приводит к тому, что поставщикам ресурсов не хватает средств не только на модернизацию, но и на выполнение текущих обязательств. Такие решения в результате идут во вред потребителям, поскольку приводят к ухудшению качества услуг", - считает Разворотнева. По ее мнению, властям лучше развивать и совершенствовать механизм выплаты нуждающимся жилищных субсидий, что позволяет оказывать адресную помощь населению без ухудшения условий ведения бизнеса.

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