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09.06.2020 10:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Опрос: Четверть россиян планируют отдыхать в России

Текст: Евгений Гайва

В случае снятия ограничений почти четверть россиян (24%) уже планируют свой отдых на российских курортах, сообщает RT со ссылкой на данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Как выяснили аналитики, еще 7,7% участников опроса также склоняются к выбору отдыха внутри страны.

Фото: Николай Гернет
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В числе самых привлекательных мест для проведения отпуска в России респонденты назвали Крым (этот ответ выбрали 26,5% опрошенных), Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%) и Байкал (5,9%). Кроме того, 2,2% хотели бы поехать на Ставрополье, а 1,6% - в Приморский край.

Если же зарубежные путешествия станут доступны в этом году, почти 52% респондентов отметили, что не планируют путешествовать по стране.

Больше всего участников опроса (38,1%) хотели бы отправиться в европейские страны - Италию, Испанию, Грецию. Еще 23,4% хотели бы поехать в отпуск в Прибалтику, Армению и Болгарию. В Африку хотели бы поехать 14,8%, в Азию - 12,6%, в Америку - 5,6%, а в Австралию - 5,5% опрошенных.

В опросе приняли участие 2,1 тыс. респондентов.

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