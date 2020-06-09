Под Волгоградом рецидивиста задержали за стрельбу по людям

В Калачевском районе Волгоградской области задержали ранее судимого 41-летнего гражданина, устроившего стрельбу по рыбакам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения отдыхал на берегу Дона. Катаясь на автомобиле вдоль реки, он спровоцировал конфликт с тремя рыбаками, двое из которых приехали на юг из Москвы. После словесной перепалки злоумышленник уехал, но вскоре вернулся с пятизарядным охотничьим ружьем. Автомобилист произвел несколько прицельных выстрелов в компанию мужчин. Для 43-летнего жителя Волгоградской области ранения оказались смертельными, он скончался на месте происшествия. Его иногородние приятели госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Один из потерпевших смог вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили стрелявшего мужчину спящим в автомобиле одного из выживших. При нем находилось ружье.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Решается вопрос о заключении его под стражу.