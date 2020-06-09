С начала карантина через аэропорты Краснодарского края и Республики Крым было осуществлено 5,3 тысячи авиарейсов (из них 164 иностранных) - самолеты перевезли около 402 тысяч пассажиров. Были усилены меры безопасности на всех объектах транспорта. О том, с какими трудностями столкнулись правоохранители в период пандемии, рассказывает начальник Управления на транспорте МВД России по ЮФО полковник полиции Андрей Рыбинский.

Андрей Александрович, расскажите, что было самым сложным для транспортной полиции в период карантина?

Андрей Рыбинский: На первом этапе введения ограничительных мер появлялись некоторые организационные вопросы: пассажирам, прибывающим на Кубань и в Крым, приходилось разъяснять правила поведения в связи с угрозой инфекции. Но благодаря тесному взаимодействию с представителями Роспотребнадзора, администрациями районов и субъектов транспортного комплекса люди осознали ответственность, и все встало на свои места.

В международных аэропортах, на всех железнодорожных и морских вокзалах в одночасье были усилены меры безопасности: определен порядок специальных карантинных мероприятий, переоборудованы места досмотра, установлены палатки для ожидающих пассажиров.

И часто выявлялись факты нарушения карантина?

Андрей Рыбинский: За эти месяцы было составлено более 270 административных протоколов в отношении нарушителей карантина. Признаюсь, близость курортов дает о себе знать: жители дальних регионов стараются приехать к морю и идут при этом на различные хитрости - вплоть до того, что специально нанимают эвакуаторы и используют их в качестве такси, оформляют "командировочные". Проживание в обсерваторах бесплатное - и таким образом поездка на юг стала возможностью отдохнуть за казенный счет, пусть и в условиях самоизоляции. Но протоколы - не самоцель, к таким мерам воздействия мы прибегаем только в крайних случаях, стараемся все-таки ограничиваться разъяснениями.

Какие меры безопасности были приняты, чтобы, как говорится, удержать баланс: с одной стороны, продолжать охранять общественный порядок, а с другой - не допустить заражения сотрудников полиции (как это, к примеру, произошло в Дагестане)?

Андрей Рыбинский: Сейчас работа полицейских организована с учетом сложившейся обстановки и требований законодательства. Все наши сотрудники с запасом обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептическими средствами. Кроме того, при входе в здание им измеряют температуру, а служебные помещения регулярно дезинфицируют. Но служба на переднем крае, как вы понимаете, связана с определенным риском. У нас были случаи контактов с пассажирами, у которых в обсерваторе обнаруживали коронавирусную инфекцию. Этих сотрудников помещали на самоизоляцию, они сдавали тесты и, к счастью, ни у одного из них диагноз COVID-19 не подтвердился.

В международных аэропортах, на всех железнодорожных и морских вокзалах в одночасье были усилены меры безопасности

По официальной информации МВД, с введением карантина в ряде регионов увеличилась преступность. В Краснодарском крае и Крыму вы фиксировали ее рост на транспорте?

Андрей Рыбинский: На вверенных нам объектах роста преступности не было. И причина тому в ежедневной профилактической работе, предупреждающей правонарушения, а также в снижении пассажиропотока из-за пандемии. К примеру, авиаперевозки по сравнению с прошлым годом сократились в пять раз, движение поездов - в два раза. В подвижном составе зарегистрировано всего 12 преступлений за четыре месяца. Одно из последних дел, кстати, было раскрыто буквально на днях. В станице Каневской полицейские задержали двух машинистов локомотивного депо, которые сливали в канистры дизельное топливо из тепловозов. Всего таким образом они похитили 800 литров. Аналогичное преступление произошло и в море - в Севастополе был задержан экипаж пассажирского катера. Члены команды под руководством 60-летнего капитана выгрузили на причал металлическую бочку с 180 литрами моторного масла. В ходе осмотра полицейские обнаружили неподалеку еще две тары суммарным объемом 360 литров. Сейчас уже известно, что все масло было одной партии и поставлялось для Севастопольского морского порта.

Хочу добавить, что мы раскрываем преступления не только на участках транспортного комплекса. Например, в середине мая в Новороссийске сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами УФСБ РФ в рамках ранее возбужденного уголовного дела провели обыски в гараже местного жителя, который он превратил в склад боеприпасов. В помещении хранились более 1,5 тысячи патронов, 15 гранат, автомат Калашникова с тремя магазинами, пистолет "Браунинг" и многое другое.

С 1 июня на Кубани начали работать здравницы. Расскажите, как идет подготовка к нынешнему курортному сезону?

Андрей Рыбинский: В обычном режиме мы проверили готовность объектов транспортной инфраструктуры, а также наших линейных органов. Обновлен регламент взаимодействия с органами государственной власти в сложившихся условиях. Думаю, с постепенным ослаблением ограничений в регионах поток пассажиров увеличится кратно. Уже сейчас выросло количество ежесуточных рейсов: в аэропорту Краснодара - с 25 до 60, в Сочи - с шести до 25. Такая же ситуация ожидается на железной дороге. И в таких условиях транспортные полицейские всегда готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.

Диалог между обществом и полицией

- Общественный совет при Управлении на транспорте МВД России - это своего рода буфер между системой правоохранительных органов и обществом, - говорит председатель совета при Управлении на транспорте МВД РФ по ЮФО Георгий Шауро. - Чем мощнее буфер, тем легче решаются вопросы, ведь мы проводим прием граждан и работу с пассажирами. Ежегодно Общественный совет ведет мониторинг деятельности линейных подразделений в рамках акции "Транспортная полиция в фокусе гражданского контроля". Создан волонтерский отряд "Движение безопасности", который занимается профилактикой правонарушений на объектах транспорта. Члены совета принимают участие в профессиональной подготовке сотрудников полиции. У нас три комиссии осуществляют морально-психологическую и культурно-просветительскую работу. Мы читаем лекции, проводим тренинги и консультации.