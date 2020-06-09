Путин пожелал Голубеву успехов на выборах губернатора Ростовской области

Президент поддержал намерение губернатора Ростовской области Василия Голубева снова идти на выборы осенью.

Срок полномочий регионального лидера истекает в сентябре, и после доклада Голубев попросил поддержать его выдвижение​​​. Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.

"Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов", - одобрил Владимир Путин.

"Динамика в целом положительная, это результат, конечно, работы вашей команды, всех жителей Ростовской области, но вы возглавляете эту команду и, разумеется, это ваш результат", - похвалил президент.