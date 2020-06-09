Добротный дом Калмыковых можно было узнать сразу и без адреса - с улицы была заметна гирлянда воздушных шаров над верандой, турник, качели, игрушки. Прямо не дом, а детский сад. Однако главным арт-объектом тут является расположившийся на гигантском ореховом дереве сколоченный из некрашеных досок и фанеры дом-шалаш. Попасть туда можно только по канату или веревочной лестнице.

На вопрос, в чем секрет счастливой семейной жизни, Калмыковы отвечают: в любви и уважении. Фото: Тагир Раджавов

- Это Никита его сам построил в десять лет. Сам и конструировал, и пилил, и колотил, - не скрывая гордости за сына, рассказывает Ирина Калмыкова.

Вскоре под навесом собирается вся большая семья, и в глаза бросаются счастливые лица детей и взрослых. Они излучают радость, подростки немного застенчивы, а вот младшие не скрывают своих эмоций - задорно смеются, кажется, прямо сошли с рекламных плакатов.

Ирине 45 лет. Глядя на нее, кажется, что матерью 11 детей быть легко.

- Самая большая кастрюля у меня на 11 литров. Готовлю немного, но часто. Практически все свободное время у плиты или в хлопотах по хозяйству, но дети очень помогают, - с улыбкой говорит Ирина Васильевна. - Старшая Анастасия, ей 25 лет, уже замужем, помогла мне "поднять" младших братишек и сестренок и уже нянчит своих детей…

Все дети в семье Калмыковых блистают талантами и разносторонне развиты. 19-летний Иван окончил музыкальную школу по классу "гитара" и "валторна", освоил скрипку и домру, стал лауреатом различных конкурсов, в том числе международных. Получил награду в конкурсе "Звезда подростка". У 17-летней Лизы тоже музыкальные способности, она играет на фортепиано. София учится в художественной школе.

А Никита может не только построить дом на дереве, но и играть на гитаре, любит спорт, особенно футбол. Лиана - очень активная и целеустремленная девочка. Максим любит живность и помогает по хозяйству - кормит цыплят и индюшат. Таня тоже любит рисовать и, возможно, станет художником. Станислав и Александра хоть и маленькие - 7 и 6 лет, но уже помогают воспитывать трехлетнего задорного проказника Василия.

- Мы стараемся так воспитывать своих детей, чтобы они были всесторонне развиты - и физически, и духовно. Они занимаются спортом и очень любят музыку. Мы не навязываем им свою волю, лишь стараемся, чтобы они выросли добрыми и порядочными людьми. Потом они сами выберут свой жизненный путь, - говорит глава семьи Александр Евгеньевич.

Проблемы и споры? Ну куда уж без них. Они решаются дома за общим столом. Кстати, за столом семья любит и петь...

Рассчитывать на помощь со стороны Калмыковы не приучены - все сами. Глава семьи долгие годы работал сварщиком в вагонном депо, но, когда зарплаты перестало хватать, стал пчеловодом. Пасека небольшая - 30 ульев, но меда, прополиса, маточного молочка достаточно, чтобы семья не бедствовала. Огород и подсобное хозяйство обеспечивают овощами и мясом. Собственными руками Александр Евгеньевич построил просторный дом, детскую площадку, ларек-лабаз для продажи меда.

Государство тоже не забывает, и кроме многочисленных почетных грамот в 2016 году семья бесплатно получила от властей региона микроавтобус "Соболь", земельный участок, а на материнский капитал Калмыковы купили еще один участок с домиком на 60 квадратных метров. Там теперь живет семья старшей дочери Анастасии.

- Дети растут, и нам уже становится тесно на 98 квадратах жилплощади, а собственных средств построиться не хватает, - говорит Александр Евгеньевич.

Впрочем, Александр и Ирина считают, что это временные трудности, ведь главное их сокровище - дружная и большая семья.

- Мы более четверти века живем без ссор и скандалов. Малыши - не обуза, а дар Божий и единственное сокровище в мире, - рассуждает 49-летний Александр Калмыков. - А теперь нас окружают не только собственные дети, но и внуки, и мы счастливы.

Кстати

Семья Александра и Ирины Калмыковых за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании 11 детей удостоена ордена "Родительская слава".