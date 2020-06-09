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Хук левой и апперкот

Как ростовские программисты научились продавать "виртуальный спорт"
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 123(8177)
Трое студентов из Ростова-на-Дону разработали приложение для занятий боксом, игры в теннис и баскетбол на основе технологии виртуальной реальности. При разработке первого, "боксерского" приложения ребята делали ставку на учебу (приложение работает как электронный тренер, который учит технике бокса), но остальные сделаны уже с акцентом на игровую компоненту.
Боксерская программа учит не только правильно держать руки, но и передвигаться по рингу, отрабатывать дистанцию и ударную технику. Фото: Тагир Раджавов/РГ Боксерская программа учит не только правильно держать руки, но и передвигаться по рингу, отрабатывать дистанцию и ударную технику. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Боксерская программа учит не только правильно держать руки, но и передвигаться по рингу, отрабатывать дистанцию и ударную технику. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Идея в условиях коронавируса оправдалась на все сто. Люди во всем мире, желающие поддержать свою физическую форму в период самоизоляции, охотно покупают такие развлечения. На сегодняшний день приложение продано более тысячи раз, что немало для разработчиков из России, которых при этом не продвигает какая-нибудь международная игровая корпорация. Топ покупателей - Россия, США, Германия и другие благополучные страны, которых коснулась пандемия.

Фото: Shu-Yu Chen, Wanchao Su, Lin Gao, Shihong Xia, and Hongbo Fu
Создана программа, превращающая в портрет любые каракули

Сначала ребята хотели создать целую серию "электронных тренеров". Например, боксерская программа учит не только правильно держать руки, но и передвигаться по рингу, отрабатывать дистанцию и ударную технику и даже выстраивать правильную стратегию поединка в соответствии с физическими данными спортсмена. Внутри игры все выглядит как на реальном ринге. Когда начинается бой, виртуальный тренер тут же дает указания: если кулаки слишком низко, подскажет - "подбородок открыт, поднимите руки", бьешь слишком медленно - "увеличивайте скорость удара" и так далее. В результате через 15-20 занятий техника будет не хуже, чем при работе с настоящим тренером.

- Нашей целью было сделать такое приложение, чтобы научиться боксу мог любой человек, независимо от своего дохода или места жительства, - рассказал автор идеи Вячеслав Коваленко. - Но все-таки это коммерческий проект, надо было придумать максимально продаваемое приложение. А для нашей игры нужно специальное оборудование, которое не всем пользователям по карману. Частично спрос был со стороны фитнес-центров. Но все равно это ограниченный рынок. Поэтому в следующих разработках мы стали делать акцент на зрелищности.

Фото: iStock
Озвучена деловая программа первого виртуального рынка российского контента

В результате вместо симулятора большого тенниса ребята сделали тренажер для отработки ударов виртуальной "ракеткой" по мишени, а вместо участия в полноценном баскетбольном матче пользователь работает над точностью попадания в кольцо. Эти идеи понравились, люди охотно покупают игру, оттачивают технику, ставят рекорды и соревнуются с другими участниками.

Студенты не хотят останавливаться на достигнутом. В ближайших планах - улучшить существующие игры. Но в будущем они планируют создать и другие симуляторы.

Например, во время опросов целевой аудитории в фитнес-центрах неожиданно выяснилось, что мужчины в возрасте от 30 до 45 лет проявляют большой интерес к гольфу. Заниматься этим спортом могут немногие (дорого, да и времени нужно немало), а приложение позволит создать корт или поле для гольфа прямо у себя дома. А еще в перспективе у компании могут появиться похожие приложения для хоккея, футбола и боев MMA.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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