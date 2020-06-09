Суд вынес приговор волгоградцу, убедившему пасынка пойти в террористы

В Волгоградской области отчим убедил пасынка-школьника примкнуть к террористам в Сирии. За это 50-летнего мужчину суд приговорил к шести годам колонии общего режима.

В региональном управлении СК РФ уточнили, что несовершеннолетний попал под влиянием обвиняемого.

"Демонстрируя видеоролики, призывающие к насильственным действиям на стороне запрещенной террористической организации, мужчина стал убеждать подростка в том, что, как только ему исполнится 15 лет, ему необходимо будет отправиться в Сирийскую Арабскую Республику, где примкнуть к боевикам", - сообщили в ведомстве.

Когда школьник написал родственнику сообщение о своих планах участвовать в боевых действиях в Сирии против правительственных войск, мальчиком заинтересовались сотрудники ФСБ. В результате ребенка удалось оградить от дальнейшего влияния отчима.

Приговор мужчине вынес Южный окружной военный суд.