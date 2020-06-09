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09.06.2020 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд вынес приговор волгоградцу, убедившему пасынка пойти в террористы

Текст: Руслан Мельников (Волгоград)

В Волгоградской области отчим убедил пасынка-школьника примкнуть к террористам в Сирии. За это 50-летнего мужчину суд приговорил к шести годам колонии общего режима.

В региональном управлении СК РФ уточнили, что несовершеннолетний попал под влиянием обвиняемого.

Фото: iStock
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"Демонстрируя видеоролики, призывающие к насильственным действиям на стороне запрещенной террористической организации, мужчина стал убеждать подростка в том, что, как только ему исполнится 15 лет, ему необходимо будет отправиться в Сирийскую Арабскую Республику, где примкнуть к боевикам", - сообщили в ведомстве.

Когда школьник написал родственнику сообщение о своих планах участвовать в боевых действиях в Сирии против правительственных войск, мальчиком заинтересовались сотрудники ФСБ. В результате ребенка удалось оградить от дальнейшего влияния отчима.

Приговор мужчине вынес Южный окружной военный суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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