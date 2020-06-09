Ученые Крыма подготовят специалистов интенсивного садоводства

Ученые Крымского федерального университета (КФУ) в мае завершили закладку самого большого в России учебного суперинтенсивного сада. Он будет базовой площадкой для подготовки специалистов отрасли, которая стала самой привлекательной для инвесторов в АПК республики.

Закладка суперинтенсивного яблоневого сада на десяти гектарах подсобного хозяйства крымского вуза началась в середине мая. От обычных этот участок отличается более высокой плотностью насаждений.

- Есть специальные карликовые подвои - максимальная высота дерева достигает не более 2-2,5 метра, а крона оформляется таким образом, что мы можем посадить деревья на небольшом расстоянии друг от друга, - рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев. - Эти сорта, комбинация и схема посадки позволяют нам высаживать более 3 000 деревьев на гектар, что в десять раз больше, чем получается традиционным способом. Подобные сады называются суперинтенсивными, и при нормальном уходе они способны давать 60-80 тонн урожая с одного гектара.

Технологии суперинтенсивных садов за рубежом активно развивались последние 50 лет, в то время как во многих регионах России долгие годы отдавали предпочтение садам традиционного типа. Такие яблони начинают плодоносить на восьмой-девятый год и плодоносят не ежегодно, при этом урожайность крайне низкая. Так что сегодня переход на суперинтенсивные сады необходим для выполнения программы продовольственной безопасности и импортозамещения.

Проект КФУ оценен в 30 миллионов рублей. Уже закуплены и высажены 20 тысяч яблонь сортов "Гала", "Делишес" и "Гренни Смит". Внешне такая плантация напоминает не сад, а скорее виноградник, поскольку все деревья крепятся к шпалерам. Но самое главное: учебный сад станет базой подготовки будущих агрономов, которых ждут в хозяйствах полуострова.

- Наши студенты с самого начала закладки современного промышленного сада имеют возможность в нем работать. Они принимают участие в установке шпалерных столбов, видят, как монтируется система капельного орошения, выполняют все агрооперации в процессе ухода за садом, - говорит Михаил Сергеев. - Ни в одном вузе сейчас нет таких условий для обучения студентов промышленному садоводству. Когда выпускники попадают на предприятия промышленного садоводства, руководству таких хозяйств приходится отправлять их за границу на обучение, потому что учиться больше негде. А мы создаем конкретный бизнес-проект, который позволит подготовить специалистов с реальными знаниями и навыками работы в современном саду.

В самом деле, по данным министерства сельского хозяйства Крыма, именно интенсивное садоводство и хранение фруктов побили рекорд инвестиционной привлекательности в АПК республики. За пять лет общая сумма финансовых вложений в агропромышленный комплекс Крыма составила почти 28 миллиардов рублей. Опережающими темпами растет и спрос на специалистов этой отрасли.

- На начало мая этого года между Советом министров Крыма и инвесторами с 2015 года подписано 56 соглашений о реализации проектов в агропромышленном комплексе, - сообщил вице-премьер правительства Крыма - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. - Планируемая сумма инвестиций составит 27,75 миллиарда рублей, в том числе 13,97 миллиарда капитальных вложений. При реализации данных проектов будет создано 5 460 постоянных рабочих мест и 993 сезонных.

В селе Грушевка под Судаком началась реализация одного из самых масштабных инвестпроектов в области садоводства. ООО "Грушевские сады" заложило первую очередь интенсивного яблоневого сада площадью 20 гектаров. Осенью на 16 гектарах будет заложена вторая очередь. Общая площадь многолетних насаждений в этом хозяйстве составит 320 гектаров, которые ранее не обрабатывались. Инвестор вложит в проект 1,31 миллиарда рублей. Помимо сада здесь планируют построить хранилище на 10 000 тонн и цех переработки. На закладку сада инвестор уже получил от государства субсидию в размере 32 миллионов рублей. В общей сложности в этом году в республике будет заложено свыше 2,2 тысячи гектаров садов.

Учитывая общую экономическую ситуацию и необходимость поддержать этот сектор, садоводы авансом уже получили всю сумму запланированной на нынешний год субсидии. Всего же в 2020 году государство направит предприятиям АПК 2,8 миллиарда рублей.

В числе других привлекательных для инвестирования отраслей сельского хозяйства эксперты называют выращивание овощей закрытого грунта и переработку сельхозпродукции. ООО "Тепличный комбинат "Белогорский" в этом году введет в эксплуатацию вторую очередь крупнейшего на полуострове тепличного комбината площадью 8,1 гектара. Первая очередь на 9,1 гектара вступила в строй в 2019 году. ООО "Крымская фруктовая компания" начнет строительство в Красногвардейском районе фруктохранилища на 20 000 тонн с регулируемой газовой средой. Также в числе наиболее крупных инвестпроектов назван запланированный к вводу в эксплуатацию ООО "Велес Крым" комбикормовый завод в Симферопольском районе мощностью 20 тонн в сутки. Общая сумма инвестиций - 300 миллионов рублей. На каждом из этих предприятий нужны специалисты, владеющие самыми передовыми технологиями в своей отрасли.