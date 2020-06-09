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09.06.2020 14:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Адыгее обсудили потенциал развития сельских территорий республики

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов с рабочей поездкой посетил поселок Табачный Майкопского района.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Напомним, что в прошлом году жители населенного пункта обратились к руководителю региона в ходе прямой линии. На отдельной встрече, прошедшей в марте 2019 года, Мурат Кумпилов ответил на вопросы сельчан и поставил соответствующие задачи перед органами власти. Одна из них касалась выделения земельных участков многодетным семьям. По поручению главы республики минсельхозом РА совместно с администрацией Майкопского района были подготовлены документы для включения поселка Табачного в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий".

Фото: Алексей Гусев
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Руководитель Майкопского района Олег Топоров доложил, что в рамках исполнения поручений главы республики осуществлено проектирование инфраструктурных объектов в целях осуществления комплексной индивидуальной застройки для многодетных семей. На сегодняшний день сформировано 200 участков. До 2022 года здесь планируется создание всей необходимой инфраструктуры: подъездных дорог, объектов газо-, водо- и электроснабжения. В рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на эти цели будет направлено более 169 миллионов рублей с учетом федерального, регионального и муниципального финансирования.

Глава республики подчеркнул важность создания здесь современного коттеджного микрорайона с удобной инфраструктурой и единым архитектурным решением.

"На этапе проектирования необходимо четко продумать планировку, а также этапы газификации, водоснабжения и электрификации будущих домовладений. Это должны быть современные и доступные решения, которые уже доказали свою эффективность", - отметил Мурат Кумпилов.

В ходе представления проекта руководитель муниципального образования также проинформировал об исполнении поручений главы республики, сформированных по итогам его встречи с жителями поселка Табачного. На сегодняшний день межпоселенческая дорога передана в республиканскую собственность, проведено межевание тротуаров вдоль дороги п. Краснооктябрьский - п. Табачный и подготовлен проект реконструкции очистных сооружений. Завершается прокладка газопровода низкого давления в микрорайон Бытовик. Отдельно было сказано о приведении в соответствие с нормативными требованиями деятельности регионального оператора ООО "Экоцентр" по вывозу ТКО. Кроме того, наведен порядок (легализация предприятий) в сфере производства древесного угля. В ходе анализа данного сегмента рынка выявлены нарушители, деятельность которых прекращена в соответствии с законодательством.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что эффективная обратная связь с населением является главным индикатором работы местной власти.

"На все обращения жителей органы муниципальной власти должны реагировать оперативно. Вместе с тем важно также системно подходить к решению стратегических вопросов, от которых будет зависеть дальнейшее развитие населенных пунктов. В этом нам помогают нацпроекты и госпрограммы. У поселка Табачного есть потенциал для развития, и надо максимально создать условия, способствующие его реализации", - сказал глава республики. 

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