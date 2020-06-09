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09.06.2020 11:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Азовском море пограничники нейтрализовали "террористов"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ По Республике Крым Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ По Республике Крым
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ По Республике Крым

В акватории Азовского моря силовики Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области успешно провели командно-штабное учение "Лагуна-2020". Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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По легенде вооруженные террористы, принадлежащие к одной из запрещенных в России экстремистских организаций, захватили российский рыболовецкий траулер. Судно находилось на внешнем рейде порта Темрюк. Переговоры с преступниками ничего не дали, и руководители оперативного штаба решили сработать в режиме контртеррористической операции.

Во время активной фазы спецоперации пограничный спецназ нейтрализовал и уничтожил условных террористов и освободил заложников. Руководители учений остались довольны результатом: поставленные задачи были выполнены быстро, точно и грамотно.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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