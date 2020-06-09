В Азовском море пограничники нейтрализовали "террористов"

В акватории Азовского моря силовики Республики Крым, Краснодарского края и Ростовской области успешно провели командно-штабное учение "Лагуна-2020". Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

По легенде вооруженные террористы, принадлежащие к одной из запрещенных в России экстремистских организаций, захватили российский рыболовецкий траулер. Судно находилось на внешнем рейде порта Темрюк. Переговоры с преступниками ничего не дали, и руководители оперативного штаба решили сработать в режиме контртеррористической операции.

Во время активной фазы спецоперации пограничный спецназ нейтрализовал и уничтожил условных террористов и освободил заложников. Руководители учений остались довольны результатом: поставленные задачи были выполнены быстро, точно и грамотно.