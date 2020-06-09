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09.06.2020 19:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму дополнительно исследуют земли вблизи Ойбурского озера

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Подведомственное министерству экологии и природных ресурсов Крыма госучреждение "Управление особо охраняемыми природными территориями РК" вместе с учеными Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского проведет дополнительные научные исследования и подготовит экспертное заключение о необходимости придания озеру Ойбурскому на западе Крыма статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения.
Ойбурское озеро. Фото: Пресс-служба минприроды РК Ойбурское озеро. Фото: Пресс-служба минприроды РК
Ойбурское озеро. Фото: Пресс-служба минприроды РК

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава республиканского минприроды Геннадий Нараев.

Фото: youtube.com
Телеведущий Николай Дроздов поддержал создание в Крыму Ойбурского парка

По словам министра, такое решение приняли на совещании с участием представителей органов местного самоуправления, Минсельхоза РК, специалистов Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского, а также заинтересованных местных активистов. Экспертное заключение должно подтвердить наличие уникальных природных комплексов и объектов, сохранение которых требует придания территории статуса особо охраняемой.

- Кроме того, местным властям поручено изучить общественное мнение местных жителей и информировать граждан о целях и задачах создания объекта ООПТ с разъяснением порядка создания и установления режима особой охраны на этой территории, - уточнил Нараев.

Штормовской сельсовет намерен рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании, которое получится провести после снятия в республике режима повышенной готовности.

Глава минприроды резюмировал, что, таким образом, создание ООПТ вблизи Ойбурского озеро возможно только при согласии всех заинтересованных органов власти и правообладателей земельных участков в границах планируемой территории.

При этом он подчеркнул, что министерство поддерживает идею крымчан создать ООПТ.

- Но в минприроды Крыма поступила информация, что здесь размещены и эксплуатируются объекты энергетики, располагаются земельные участки сельхозназначения, находящиеся в частной собственности и аренде, правообладатели которых отказывают в согласовании создания ООПТ, - пояснил он. - Также в соответствии с утвержденной градостроительной документации пляжная коса и территория вокруг озера отнесены к подзоне отдыха и рекреации, чей рекреационный потенциал можно использовать для привлечения отдыхающих.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымские заповедники вернут незаконно отчужденные земельные участки

Ранее создание в Западном Крыму регионального Ойбурского природного парка поддержал известный телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов.

Как сообщала "РГ", в мае 2019 года Росприроднадзор, поддержав инициативу жителей Сакского района, официально обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой создать новую охраняемую территорию. Идею одобрили Сакская районная администрация и руководство Штормовского сельского поселения.

Прошлым летом сотрудники Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского научно обосновали создание природоохранной зоны на территории, что включает песчаную косу между Штормовым и Поповкой, побережье и соленое озеро.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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