С 15 июня предприятия санаторно-курортной сферы Крыма смогут принимать на отдых и оздоровление - пока местных жителей. Поправки к указу о мерах повышенной готовности подписал глава РК Сергей Аксенов.

Таким образом, на полуострове начинается первый этап открытия курортного сезона. Если же позволит ситуация, то с 1 июля крымские санатории и отели распахнут двери и для туристов из других регионов.

Перед началом работы каждый отель или санаторий должен будет подписать специальное обязательство. Оно предусматривает автоматический перевод в режим обсервации за свой счет в случае выявления заболевших COVID-19. При этом ни справку об исследовании на коронавирус, ни обязательный тест при заселении в отель с крымчан требовать не будут. Как считают в Минкурортов Крыма, поэтапный запуск туристической отрасли позволит полуострову продлить курортный сезон.

- Мы понимаем, что россиянам нужно будет оздоровление, и если мы поэтапно и спокойно запустим сезон в июне и июле, то он не закончится ни в сентябре, ни в октябре, - считает министр курортов РК Вадим Волченко. - Мы просто не успеем принять всех, кто стремится к чистому воздуху, морю, в горы. Поэтому в осенние месяцы отели зайдут с достаточно высокой загрузкой.

Руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова уточняет, что в мини-отелях и пансионатах полуострова до сентября уже забронировано 70 процентов мест. В свою очередь, директора санаториев рассказывают, что около 60 процентов клиентов, заранее выкупивших путевки на июнь, соглашаются перенести свой отдых на более поздний срок по той же цене. Остальные требуют возврата денег.

На Алтае же после двух с половиной месяцев самоизоляции уже принимают первых туристов, правда, пока только на лечение в санаториях, имеющих медицинские лицензии. В городе-курорте Белокуриха открыли свои двери для туристов пять санаториев. "Нам повезло, что прямо перед отпуском на Алтае частично сняли ограничения и нам не пришлось отказываться от путевки", - делятся впечатлениями отдыхающие-счастливчики.

Белокуриха встречает первых гостей прекрасной солнечной погодой, цветущими клумбами, обновленными терренкурами и непривычной немноголюдностью. Обычно в это время на курорте не протолкнуться. Сегодня же на улицах нет гуляющих туристов, пустынно даже на знаменитой ореховой аллее, нет очередей в кафе и у открытых бассейнов, которые, к сожалению, пока не работают. Но город постепенно оживает от "пандемической спячки" - на стоянках у санаториев все больше машин.

Отдыхающие пребывают в Белокуриху из разных регионов страны. Рамиль и Эльза Аюповы с двумя дочками приехали из Башкортостана. Путевки взяли давно, еще до пандемии. "Волновались, что из-за карантинных ограничений все сорвется. Но нам повезло - прямо к началу отпуска санаториям разрешили работать. Так что не пришлось ничего переносить. Правда, приходится ходить везде в масках, но даже дети относятся к этому с пониманием", - говорит глава семьи.

Дочки Аюповых Мадина и Галия быстро освоились на новом месте, они с удовольствием бегают по живописным окрестностям санатория, качаются на качелях, рассматривают причудливых бабочек, божьих коровок, которыми украшены клумбы.

- Мы размещаем гостей по одному в номер, вместе селим только семьи. На входе в санаторий обязательный контроль температуры, которую будут измерять каждый день всем - и отдыхающим, и сотрудникам, - объясняет новые правила директор "Белокурихи" Елена Энгельгардт. - И гостей мы принимаем только при наличии отрицательного теста на COVID-19 и справки об отсутствии контактов с зараженными.

Но не всем так просто и быстро удается получить необходимые справки. Как рассказал "РГ" руководитель дирекции санаториев Белокурихи Сергей Криворученко, у многих отдыхающих возникают сложности с их оформлением.

- А ведь еще нужно оформить санаторно-курортную карту в то время, когда поликлиники не ведут плановый прием. Вот многие, кто заранее забронировал места, но не смог вовремя пройти тесты и получить справки, либо переносят, либо вообще отказываются от путевок. Поэтому пока сложно прогнозировать, сколько отдыхающих в июне и в целом в этом летнем сезоне приедут к нам на курорт, - отметил он.

В санатории "Алтай-вест" в первый день приняли 14 отдыхающих, при этом все 200 сотрудников вышли на работу. Обычно в разгар сезона здесь 100-процентная заполняемость - 600 отдыхающих. "Будет ли в этом июне столько туристов - неизвестно. На июль продано более 60 процентов путевок, смогут ли все ли приехать, тоже сказать трудно. Все будет зависеть от эпидобстановки", - подчеркивает Сергей Криворученко.

На Алтае после двух с половиной месяцев самоизоляции уже принимают первых туристов

Но белокурихинцев, как и гостей курорта, радует уже то, что санатории в принципе открылись.

- 8 июня заработали пять из 15 санаториев. В течение ближайших недель поэтапно откроются все, кто имеет медицинские лицензии. А дальше по мере снятия ограничений будут запущены гостиницы, турбазы и пансионаты. Для города-курорта, специализирующегося на санаторно-курортной деятельности и туризме, это, конечно, имеет огромное значение, - прокомментировал ситуацию глава города-курорта Константин Базаров.