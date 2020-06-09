Общий грузооборот портов Ростовской области во время пандемии не только не снизился, но даже наоборот, в последние недели этот показатель существенно вырос. Почему коронавирус не повлиял на работу донских портов?

Совсем недавно руководство портов сообщало о сокращении перевозок по итогам прошлого года. Глава Азово-Донской бассейновой администрации Сергей Гайдаев связывал это с тем, что грузопотоки зерновых были переориентированы в направлении Каспия, а цена на зерно оказалась невысокой и не устраивала сельхозпроизводителей. Сокращение перевалки зерна соответствует общероссийской тенденции.

По оценке специалистов аналитического центра "Русагротранс", в 2019 году общий экспорт зерновых из РФ составил 37,5 миллиона тонн против 53,8 миллиона годом ранее. Но уже в нынешнем году эксперты прогнозировали восстановление экспорта до 48 миллионов тонн. В портах Ростовской области тоже готовились к росту грузооборота, и для оптимистических прогнозов были объективные причины. Сергей Гайдаев отмечал, что после зимнего хранения урожая 2019 года возобновится перевозка зерновых по ценам, удовлетворяющим и аграриев, и покупателей.

Однако потом многие поспешили подкорректировать свои прогнозы: вмешался коронавирус. Аналитики предполагали, что грузооборот существенно снизится из-за того, что ограничения, связанные с распространением инфекции, не позволят полноценно работать всей портовой инфраструктуре. Сказать более или менее точно, каковы будут основные показатели деятельности портов, никто не решался.

Но статистика продемонстрировала, что порты все же не сократили перевалку грузов.

Так, по данным Азово-Донской бассейновой администрации, общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна к началу мая увеличился почти на 20 процентов по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года. Всего на 1 мая в Азово-Донском бассейне перевезено 869 тысяч тонн грузов, в их номенклатуре преобладали сера и продукты нефтепереработки. За четыре месяца по Азово-Донскому участку внутренних водных путей прошло более 600 судов и составов, а в прошлом году - 530. Ростовский порт также сообщил о росте более чем на четверть. В январе - апреле грузооборот этого морского порта составил 6,4 миллиона тонн. Главный товар - зерновые. Их перевалка увеличилась почти на 60 процентов, до трех миллионов тонн. Кроме того, было перевезено 1,5 миллиона тонн нефтепродуктов, уголь и пищевые грузы. Повысились показатели и Таганрогского морского торгового порта - 330 тысяч тонн в первом квартале этого года, что тоже несколько больше, чем в прошлом году. Рост произошел в основном за счет зерна, руды и кокса.

Получается, что даже пандемия не смогла переломить тенденцию увеличения грузооборота. В портах приняли все необходимые меры безопасности и продолжили работать. Определяющим фактором оказались планы правительства ограничить экспорт зерновых за границу. Они обсуждались еще с начала года, а в апреле была введена экспортная квота (семь миллионов тонн) в связи с риском для продовольственной безопасности. Квота была тут же выбрана. Экспортный сезон закрыт досрочно, и сейчас компании, торгующие зерном с дальним зарубежьем, ждут нового урожая. Кстати, в мае и июне зерновой экспорт обычно значительно снижается, и это уже не определяет показатели сельскохозяйственного года. Но даже завершение перевалки зерновых не повлияет на загруженность портов.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщил, что региональный экспорт останется стабильным, но изменится его структура. Теперь вместо зерновых будут вывозить продукцию перерабатывающей промышленности, в основном растительное масло. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев подтверждает, что поставка масложировой продукции на внешние рынки преимущественно обеспечивается через порты. А на юге страны явно не хватает необходимых мощностей, чтобы полностью удовлетворить запросы экспортеров, поэтому портовикам без дела сидеть не придется.

Прямая речь

Максим Титов, директор департамента регулирования рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ:

- Основная часть продукции агропромышленного комплекса отправляется за рубеж через морские терминалы. Порядка 93 процентов экспорта идет через Азово-Черноморский бассейн, где портовые мощности загружены полностью и требуется их увеличить. Мы видим повышенный интерес частных инвесторов к проектам в Азово-Черноморском бассейне, где возможно к 2024 году построить 15 - 20 миллионов тонн дополнительных мощностей для перевалки.