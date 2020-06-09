В Севастополе суд приговорил шпиона к 10 годам колонии

В Севастопольском городском суде завершено рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Севастополя, задержанного сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже.

50-летний местный житель собирал, хранил и передавал представителю иностранного государства информацию о месте дислокации воинских частей, их штатной численности, имеющемся вооружении, военной спецтехнике с указанием номенклатуры.

Передача этих сведений могла быть использована в ущерб внешней безопасности Российской Федерации.

Приговором суда мужчина признан виновным по статье 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж). Ему назначили наказание 10 лет в колонии строгого режима.