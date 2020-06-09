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09.06.2020 17:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе суд распустил два муниципальных совета

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Советы Ленинского и Гагаринского муниципальных округов Севастополя признаны неправомочными. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

- Суд вынес решения по административным искам заместителя прокурора города Севастополя о признании неправомочными составов Советов депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов города Севастополя второго созыва, избранных на муниципальных выборах 18 сентября 2016 года, - сказано в сообщении.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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В суде отметили, что соответствии с законодательством полномочия представительного органа муниципального образования могут быть прекращены в случае вступления в силу решения верховного суда субъекта РФ.

Решения суда были вынесены после того, как муниципальные депутаты этих округов, избиравшиеся от партии "Единая Россия", сложили полномочия по собственному желанию.

2 июня на сессии Совета Гагаринского МО были приняты решения о досрочном прекращении полномочий семи из 14 депутатов, а 3 июня аналогично были прекращены полномочия девяти из 13 депутатов Ленинского МО. На сессиях также прошли голосования за самороспуск советов, однако они не набрали необходимого числа голосов. Оставшихся народных избранников не хватало, чтобы принимать решения, поэтому муниципальные советы и были признаны неправомочными через суд.

Советов лишились два самых крупных по числу жителей района Севастополя. Как пояснили депутаты журналистам, они решили сложить полномочия, чтобы в единый день голосования 13 сентября, когда состоятся выборы губернатора Севастополя, были также переизбраны муниципальные советы.

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- В связи с изменениями в Конституцию России, которые, как я надеюсь, будут приняты, муниципалитеты получат больше полномочий. Они нужны, чтобы нормально работать с населением, - считает экс-депутат Совета Гагаринского МО Елена Яковлева.

Как пояснил глава Гагаринского муниципального округа Алексей Ярусов, прекращение полномочий совета не отразится на администрации муниципалитета, она продолжит работу в прежнем режиме.

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