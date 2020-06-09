В Сочи проверят застолье полицейских в закрытом на карантин кафе

В курортном поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи инициирована проверка по факту присутствия сотрудников полиции в местном кафе, закрытом на карантин. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГУВД РФ по Краснодарскому краю.

В Сети появилось видео, на котором как минимум шестеро полицейских сидят за накрытым столом. Сотрудник службы собственной безопасности, озвучивавший ролик, сфокусировал внимание на том, что работники полиции, у которых при себе боевое оружие, употребляли алкоголь.

Как выяснилось, в это место правоохранители приехали для участия в застолье в кафе на служебных автомобилях. При этом двое из них должны были в это время находиться совсем в другом месте - на своем посту.

- По данному факту проводится проверка, подробностей пока нет, - заявили в ведомстве.