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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Поднимите мне эко

Сад с экзотическими фруктовыми деревьями и ягодами вырастили в складчину
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Экономика Юга России № 123(8177)
В поселке Нижняя Хобза Лазаревского района Сочи расположилось кооперативное хозяйство органического земледелия. Без грамма химии энтузиасты своего дела выращивают не только овощи и ягоды редких и селекционных сортов, но и заморские плоды. На грядках среди томатов, огурцов, зелени, ежевики и клубники появились авокадо, манго, папайя, маракуя, пепино и другие. Пока плоды еще не созрели, но уже сейчас можно оценить масштаб работы.
Экзотические фрукты, выращенные без всякой химии, пользуются спросом у покупателей. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Экзотические фрукты, выращенные без всякой химии, пользуются спросом у покупателей. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Экзотические фрукты, выращенные без всякой химии, пользуются спросом у покупателей. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Раньше здесь был заросший холм. Теперь на его склонах растет клубника, а на ровной поверхности - зелень. Остальное - в теплицах площадью 500 квадратных метров. Это один из трех участков, общая площадь которых более 100 гектаров. Планируется дальнейшее расширение.

Фото: Александр Кирьяков
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Земельные участки, граничащие с Национальным парком, взяли в субаренду у муниципалитета и Росимущества. Чтобы очистить, пробороновать, подровнять, приподнять землю, пришлось вложить 300 тысяч рублей на каждый гектар. На рынке такая земля стоит около двух миллионов рублей за один гектар.

- Сначала мы хотели выращивать здесь экологически чистые продукты для себя, - говорит руководитель проекта Амид Солнце. - У нас исключительно органическое земледелие, все натуральное - и плоды, и подкормка. Пришлось приспосабливаться к климатическим изменениям - то сухо, то дождь. Завезли землю, ведь в глине ничего расти не будет. Сейчас у нас смесь почв: перегной из Краснодара, местный речной песок, торф и грунт. Мы даже разработали удобрение и органическую защиту - эликсир из полыни и других растений, а также создали целый кормоузел, где смешиваем удобрения.

В ноябре 2018 года поставили первую опору теплицы, а урожай собрали в апреле 2019-го. Тогда росли только обычные огурцы и помидоры. Это сейчас что ни плод, то чудо. Продукты расходятся по частным заказам. В одном из сочинских ресторанов даже создали фирменное блюдо из разных сортов томатов, выращенных в этих теплицах. И неудивительно, ведь сейчас здесь растут 16 сортов томатов. Есть уникальные, например, персиковый. С виду небольшой желтый плод с ворсинками, а на вкус как помидор, только сладкий.

Агроном Евгений Мазепкин, можно сказать, тоже вырос в теплице, его приучил к работе отец - фанатик растениеводства.

- Я с детства выращиваю бананы, ананасы, грейпфруты, лаймы, - рассказывает Евгений. - На родине, в Донецкой области, росли цитрусовые деревья, выдерживающие зимой минус 30 градусов. Для меня Сочи - легкий вариант.

Откуда здесь появилось авокадо? Евгений взял черенки с плодоносящего дерева и привил их. Так, скоро вырастет карликовое авокадо. Из Европы заказали разные сорта, например, Пинкертон и Хаас.

- Мы первыми в Сочи массово осваиваем эту культуру, - продолжает агроном. - Все склоны курорта можно будет засадить авокадо. Только представьте: авокадовые рощи! Это перспективнее цитрусовых. По морозостойкости авокадо превосходит лимоны. Четыре года у нас авокадо перезимовывает в открытом грунте, но урожай дает только на седьмой год. Деревьям нужно время, даже классическим сортам. Мы их адаптируем к местному климату.

В теплице с ежевикой вместо привычных колючих приземистых кустов - лианы зеленых веток, усыпанных черными ягодами.

- Это ежевика, не имеющая ни одной колючки, сорт Фридом, - гордо знакомит нас со своим детищем Евгений Мазепкин. - Фактически новая культура, появившаяся пять лет назад. У каждой ягоды вес средней клубники. Она дает пять урожаев в год. Волшебство! Съел десять ягод ежевики - и уже наелся. У нас не тепличный комбинат, а органические первокультурные синергические посадки. Например, рядом с ежевикой соседствуют томаты, отпугивающие клещей. Даже улей есть для опыления растений.

Фото: Инесса Суворова
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В хозяйстве более тысячи деревьев инжира, персика, кумквата, зизифуса и других. Кстати, любой желающий может вырастить свое дерево с помощью профессионалов. На начальной стадии это обойдется в семь тысяч рублей, а, чтобы растение дошло до плодоношения, придется добавить еще тысячу. Средства, вырученные от реализации продукции, делятся пополам. Конечно, можно купить одно дерево, но обычно приобретают несколько десятков и даже 150 деревьев. Таким образом появилось примерно 1150 саженцев. Набралось уже около тридцати участников. А на земле сейчас трудятся 40-50 человек.

Цены немаленькие, но и качество прекрасное. Например, огурцы - 300 рублей за килограмм, томаты - от 350 до 600 рублей. По словам Амида Солнце, когда урожай увеличится, цены начнут снижаться. Есть и еще один фактор - посредники.

- Цены накручивают магазины, - утверждает Амид. - Когда будет крепкая цепочка от производителя до покупателя, то и стоимость будет ниже. А если получится дешево провести на земельный участок газ, то собирать урожай станем круглый год. В советские времена в Сочи было более 140 гектаров теплиц. Отсюда элитная продукция поставлялась даже в Московский Кремль. Такую славу можно и нужно возрождать.

Между тем

В хозяйстве планируют развивать агротуризм. Сейчас строят первые десять туристических домиков, пока не оборудованных для проживания зимой. Туристы смогут дегустировать выращиваемые продукты, собирать урожай, обучаться органическому земледелию, ходить в походы, заниматься йогой и слушать лекции о здоровом образе жизни.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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