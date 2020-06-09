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09.06.2020 07:57
Проект: В регионах

В гостях у маски

Корреспондент "РГ" проверил, как бизнес соблюдает санитарные предписания
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 123(8177)
Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен минимум до 16 июня. Динамика заболеваний пока не предвещает скорого ослабления мер. Тем не менее значительному количеству предприятий разрешили работать при соблюдении обязательных требований.
Большинство продавцов выполняют санитарные требования. Фото: Роман Мерзляков/РГ Большинство продавцов выполняют санитарные требования. Фото: Роман Мерзляков/РГ
Большинство продавцов выполняют санитарные требования. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Насколько эти предписания выполняются, проверяют сотрудники администрации и полиции. Если проанализировать общее количество нарушений масочного режима, видно, что дисциплина хромает. Так, согласно сводкам оперативного штаба, за неделю в регионе выявили больше двух тысяч нарушителей. Это предприниматели, не обеспечившие безопасность персонала и клиентов, и граждане, покинувшие дом без разрешительных документов или находившиеся в местах общего пользования без средств индивидуальной защиты. С 20 мая проверено более тысячи торговых объектов, составлено свыше полусотни протоколов на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Если гражданин ведет коммерческую деятельность без образования юрлица, ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Фирму оштрафуют на сумму от 100 до 300 тысяч. Более того, ее работу могут остановить. Если нарушений станет слишком много, возможны более жесткие меры.

Корреспондент "РГ" принял участие в одном из рейдов по торговым точкам Центрального и Ворошиловского районов Волгограда. Сразу отметим, что большинство продавцов выполняют санитарные требования. Но есть и исключения. Стоило проверяющим появиться на крытом рынке, как послышались подсказки соседкам немедленно надеть маску. К инспекторам отношение ожидаемо негативное: в спину летело "дармоеды" и другие ласковые слова. Но при непосредственном общении все признают правильность принимаемых мер.

- Выходной у меня раз в неделю, остальное время здесь. Конечно, тяжело летом в перчатках и маске, - говорит продавец Елена Лапина. - Домой прихожу - быстрее мыть руки. Большинство покупателей нормально реагируют на необходимость использования защитных средств.

Один из салонов красоты попался на массаже. Сейчас эта контактная процедура допустима только в тех кабинетах, на которые есть медицинская лицензия. Сотрудница городской администрации поступила просто: позвонила и записалась на сеанс. В результате оформила протокол. Вот только хозяйка заведения, пообещав приехать в течение нескольких минут, явно не торопилась. Ее мы так и не дождались.

Фото: Елена Мелихова/РГ
Корреспондент "РГ" на себе ощутила разницу в отношении к COVID-19 в регионах

В кафе на Аллее Героев руководству указали на неправильное средство для дезинфекции. Оно должно содержать не менее 60 процентов спирта. А на используемом флаконе не было информации о составе.

- Мы утром измеряем температуру у сотрудников, отметки заносим в журнал, - администратор кафе Людмила Кайдышева показывает тетрадь. - Все требования соблюдаем. Сейчас у нас посетителей нет, работаем на доставку.

При нас подходили клиенты. Готовые блюда отдавали людям как в масках, так и без.

Аналогичные рейды проходят и в других муниципалитетах. Как рассказали в пресс-службе администрации Волжского, в состав комиссии входят представители комитета промышленной политики области, управления экономики мэрии, полиции и Роспотребнадзора. Итогом последней проверки стали три протокола. В целом участники рейда отметили ответственность предпринимателей.

- Приняты планы ежедневных проверок. В связи со сложной обстановкой наше ведомство разработало специальные рекомендации. Их должны соблюдать все предприниматели. Самое главное - это социальное дистанцирование (полтора метра между людьми), измерение температуры, обработка рук и помещений. Это не требует от бизнеса больших финансовых затрат, - прокомментировал начальник отдела управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Виталий Осадчий.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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