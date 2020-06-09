Музей истории Екатеринбурга отмечает 80-летие. Его история, которая сама по себе удивительно интересна (да простит читатель за словесную матрешку), началась в июне 1940 года, в день рождения пламенного революционера Якова Свердлова, чье имя тогда носил город. С помещением определились сразу и навсегда: особняк на Карла Либкнехта, 26, где в 1905-1906 годах проходили занятия подпольной школы агитаторов РСДРП. Музейные фонды были вызывающе аскетичны, и лишь двадцать лет спустя вдова Свердлова Клавдия Новгородцева преподнесла музею часы, ломберный столик, настольную лампу и вешалку Якова Михайловича. Злые языки утверждали, что вдова обиделась на Павла Петровича Бажова: просила его сочинить сказы о "товарище Андрее", которыми "зачитывался бы весь Союз", но уральский сказочник вежливо отказался.

После войны музей стал одной из главных "церемониальных" площадок города: здесь вручали комсомольские билеты, давали воинскую присягу. А в перестройку народ повалил в "революционный" особнячок, чтобы высказать свое отношение к партии вообще и к Якову Михайловичу в частности. И музей принял вызов. В 1988 году в его стенах прошла серия "круглых столов" с обсуждением злободневных вопросов: о революции, Свердлове, имени города. Сотрудники дежурили весь рабочий день на трех телефонах, отвечая на вопросы горожан.

В 1991-м, когда Свердловск опять стал Екатеринбургом, музей Свердлова превратился в музей общественно-политических движений Урала. Но все понимали: городу нужен музей, который расскажет о его истории в целом. И в 1995-м юбиляра переименовали в Музей истории Екатеринбурга.

Мы хотим видеть горожан не потребителями "музейного продукта", а нашими "сообщниками"

Сегодня МИЕ - это комплекс из шести площадок: тот самый особняк, с которого все начиналось, фотографический музей "Дом Метенкова", мемориал Памяти жертв политических репрессий, кинотеатр "Колизей", водонапорная башня на Плотинке и Центр городских практик "Дом Маклецкого". К юбилею музей подготовил новую экспозицию "От завода к городу" - о периоде с 1781-го по 1917 год. МИЕ наконец готов рассказать о всей истории Екатеринбурга - от истоков до сегодняшнего дня.

- Правда, нам одним город не вытянуть, - полушутя-полусерьезно говорит директор МИЕ Сергей Каменский. - Мы приглашаем екатеринбуржцев к активному участию в работе, хотим видеть их не потребителями "музейного продукта", а нашими "сообщниками", чтобы музей истории стал музеем историй, рассказанных горожанами.

В МИЕ запустили множество образовательных проектов: тех, кто готов влиться в процесс, учат собирать информацию, писать тексты, снимать кино, делать зарисовки. Появляются книги, фильмы, авторские экскурсионные программы, люди ищут инвесторов для спасения старинных зданий.

Средний возраст сотрудников музея - 39 лет. Планов - громадье, включая проект нового здания: город создает историю XXI века и столетние особнячки для экспонатов тесноваты. А на день рождения позовут всех друзей - как только появится возможность. Потому что девиз музея: "Чувствуйте себя как дома. Тем более, что вы и так дома".