На Урале пенсионер задолжал клинике за лечение несуществующей болезни

Новости

На севере Москвы у транспортной компании угнали "Газель" 10:26
Большинство россиян выбрали электронные трудовые книжки 10:21
Опрос: Четверть россиян планируют отдыхать в России 10:19
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы 10:17
В якутском озере Чад произошла массовая гибель рыбы 10:12
На черноморском побережье Кубани открылись 28 пляжей 10:11
Психологи: ограничения из-за пандемии сильнее всего повлияли на молодых 10:05
Google Maps предупредит пользователей о большом скоплении людей 10:02
На Камчатке продают уникальную для России машину 10:00
Силовые структуры испытают новую дальнобойную винтовку 09:58
В Кемеровской области задержали фальшивомонетчиков 09:53
Михаил Ефремов был не один на месте ДТП 09:52
Пушков раскритиковал слова историка из США о России 09:49
В Башкирии попал в реанимацию ребенок, двое суток бродивший по лесу 09:48
В Омске 88 магазинов накажут за несоблюдение масочного режима 09:47
Преподавателя вуза в Удмуртии осудили за взятку оловянными солдатиками 09:46
Минобороны подписало трехлетний контракт на строительство Су-34 09:46
В Красноярске задержали пособника террористов 09:44
Тюменские врачи достали из легких ребенка деталь конструктора 09:42
Новый Volkswagen Arteon Shooting Brake рассекретили до премьеры 09:38
Из-за жары в Москве чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха 09:37
Пермские ученые придумали, как защитить зубы от разрушения 09:37
В Ленобласти японская собака искусала семилетнего мальчика 09:36
Ситуация с коронавирусом в Бразилии скатилась к статистическому хаосу 09:29
Врач рассказал, как часто нужно менять маски в жару 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пенсионер задолжал клинике за лечение несуществующей болезни

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
В Челябинской области пенсионер согласился оформить кредит на лечение болезни крови, которую у него при первом же визите диагностировали в частном медицинском центре. В государственном медучреждении страшный диагноз не подтвердили. Однако вернуть свои деньги мужчина так и не смог, сообщили во вторник в региональном штабе ОНФ, куда пенсионер обратился за помощью.

Как пояснили в ОНФ, в частный медцентр 63-летнего Павла Сергеевича из Кыштыма заманили по звонку. Доброжелательная собеседница по телефону рассказала пенсионеру о якобы действующей президентской программе, в рамках которой каждый пожилой человек может пройти бесплатное комплексное обследование. На вопрос, откуда у частников его персональные данные, сотрудница центра заверила, что все законно и контакты пенсионера ей якобы предоставили в областной больнице. Во время визита Павла Сергеевича сперва провели по врачам, после чего озвучили пугающую новость.

В Петербурге женщина умерла после незаконной пластической операции

"Мне сказали, что у меня ужасная кровь, все очень плохо. Терапевт также всплеснула руками и сообщила, что нужно срочно ставить капельницу. Я испугался, подумал, раз бесплатно, то нужно соглашаться. Насторожило, что капельница была замотана, я не видел, что именно мне капают. Сразу после процедуры почувствовал себя рассеянно", - рассказал Павел Сергеевич.

По словам пострадавшего, во время обхода врачей ему также дали выпить какую-то таблетку, после чего попросили подписать бумагу, якобы только подтверждающую его визит в клинику и не накладывающую на него никаких обязательств. Ни кардиограмму, ни результатов осмотра ему не предоставили, анализы перед проведением медицинских процедур также не взяли.

"В итоге я оформил кредит на 119 тысяч рублей на лечение страшной болезни, удивило, что мне, пенсионеру, его выдали без проблем, менеджер клиники в положительном решении даже не сомневался. Складывается ощущение, что у них есть какие-то договоренности с банками. Только дома, поискав информацию о клинике в интернете, я понял, что меня обманули", - объяснил пенсионер.

Эксперт ОНФ Вячеслав Курилин, который помогает южноуральцу вернуть деньги, объяснил, что клиника, поставившая несуществующий диагноз, то и дело мелькает в заголовках новостей в негативном ключе, а количество обманутых ею граждан, пытающихся вернуть деньги, исчисляется десятками. У организации постоянно меняются названия, но под всеми вывесками скрывается все та же контора.

В Татарстане проверят видео, где работник "скорой" пинает мужчину

"Первый суд Павел Сергеевич проиграл, несмотря на то, что предоставил результаты анализов из муниципальной больницы, подтверждающие, что никаких страшных диагнозов у него нет. Сейчас мы подготовили апелляционную жалобу. Уже удалось вернуть 80 тысяч рублей, оставшиеся средства за "чудодейственную" капельницу лекари-предприниматели возвращать отказываются. Будем отстаивать права пенсионера и добиваться проверки сомнительной организации", - пояснил Курилин.

Для этого ОНФ подготовил обращение в прокуратуру. В свою очередь в клинике в ответ на негативные отзывы в свой адрес уже не раз заявляли, что они "недействительны и являются недостоверной информацией". Однако, как удалось выяснить "РГ", со своего прежнего адреса в центре Челябинска учреждение все-таки съехало.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Общероссийский народный фронт

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет