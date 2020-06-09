На Урале пенсионер задолжал клинике за лечение несуществующей болезни

В Челябинской области пенсионер согласился оформить кредит на лечение болезни крови, которую у него при первом же визите диагностировали в частном медицинском центре. В государственном медучреждении страшный диагноз не подтвердили. Однако вернуть свои деньги мужчина так и не смог, сообщили во вторник в региональном штабе ОНФ, куда пенсионер обратился за помощью.

Как пояснили в ОНФ, в частный медцентр 63-летнего Павла Сергеевича из Кыштыма заманили по звонку. Доброжелательная собеседница по телефону рассказала пенсионеру о якобы действующей президентской программе, в рамках которой каждый пожилой человек может пройти бесплатное комплексное обследование. На вопрос, откуда у частников его персональные данные, сотрудница центра заверила, что все законно и контакты пенсионера ей якобы предоставили в областной больнице. Во время визита Павла Сергеевича сперва провели по врачам, после чего озвучили пугающую новость.

"Мне сказали, что у меня ужасная кровь, все очень плохо. Терапевт также всплеснула руками и сообщила, что нужно срочно ставить капельницу. Я испугался, подумал, раз бесплатно, то нужно соглашаться. Насторожило, что капельница была замотана, я не видел, что именно мне капают. Сразу после процедуры почувствовал себя рассеянно", - рассказал Павел Сергеевич.

По словам пострадавшего, во время обхода врачей ему также дали выпить какую-то таблетку, после чего попросили подписать бумагу, якобы только подтверждающую его визит в клинику и не накладывающую на него никаких обязательств. Ни кардиограмму, ни результатов осмотра ему не предоставили, анализы перед проведением медицинских процедур также не взяли.

"В итоге я оформил кредит на 119 тысяч рублей на лечение страшной болезни, удивило, что мне, пенсионеру, его выдали без проблем, менеджер клиники в положительном решении даже не сомневался. Складывается ощущение, что у них есть какие-то договоренности с банками. Только дома, поискав информацию о клинике в интернете, я понял, что меня обманули", - объяснил пенсионер.

Эксперт ОНФ Вячеслав Курилин, который помогает южноуральцу вернуть деньги, объяснил, что клиника, поставившая несуществующий диагноз, то и дело мелькает в заголовках новостей в негативном ключе, а количество обманутых ею граждан, пытающихся вернуть деньги, исчисляется десятками. У организации постоянно меняются названия, но под всеми вывесками скрывается все та же контора.

"Первый суд Павел Сергеевич проиграл, несмотря на то, что предоставил результаты анализов из муниципальной больницы, подтверждающие, что никаких страшных диагнозов у него нет. Сейчас мы подготовили апелляционную жалобу. Уже удалось вернуть 80 тысяч рублей, оставшиеся средства за "чудодейственную" капельницу лекари-предприниматели возвращать отказываются. Будем отстаивать права пенсионера и добиваться проверки сомнительной организации", - пояснил Курилин.

Для этого ОНФ подготовил обращение в прокуратуру. В свою очередь в клинике в ответ на негативные отзывы в свой адрес уже не раз заявляли, что они "недействительны и являются недостоверной информацией". Однако, как удалось выяснить "РГ", со своего прежнего адреса в центре Челябинска учреждение все-таки съехало.