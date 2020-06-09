На Урале роллер насмерть сбил пенсионерку

Новости

К актеру Ефремову приехала бригада психиатров со смирительной рубашкой 16:32
В Новгородской области 97-летней пенсионерке отказали в выплате на жилье 16:31
На Урале инаугурация главы района впервые пройдет в режиме онлайн 16:31
Медцентр Минобороны в Севастополе принял первых пациентов 16:28
В Калуге завели дело на учителя, побившего школьника пеналом 16:27
Исследование: Защитные меры против коронавируса спасли 3 млн жизней 16:25
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС 16:22
Под Волгоградом рецидивиста задержали за стрельбу по людям 16:21
В Кемерове на территории школы обнаружено тело подростка 16:21
Россияне смогут приехать в Крым на отдых с 1 июля 16:17
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет 16:16
В Москве мошенник снял с карты пенсионерки 350 тысяч рублей 16:09
В России делают удлиненные Land Cruiser 200 16:09
Мурашко: Проведение "родительских дней" в детских лагерях нежелательно 16:08
В Палестине пригрозили Израилю объявлением независимости в границах 1967 года 16:03
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу 16:02
Житель Уфы пойдет под суд за убийство подозреваемого в педофилии 15:58
Не менее 30 человек погибли при обрушении шахты в Афганистане 15:47
Ракетные корабли Балтфлота отбили "воздушную атаку" под Калининградом 15:46
МЧС предупреждает о грозе и граде в Москве 9 июня 15:39
Нижегородская учительница разобрала речевые ошибки Юрия Дудя 15:39
Премиум-седан Genesis G80 загорелся во время движения 15:35
Парковка в Москве 12 и 13 июня будет бесплатной 15:34
Житель Архангельска напал на бригаду скорой помощи с пистолетом 15:30
Режим самоизоляции в Югре продлили до 23 июня 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале роллер насмерть сбил пенсионерку

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Следственный комитет по Свердловской области Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Фото: Следственный комитет по Свердловской области

В городе Березовский расследуют обстоятельства несчастного случая и гибели пожилой женщины. Согласно записи с камер наружного наблюдения, кадры с которой обнародовал Следственный комитет Свердловской области, бабушку сбил молодой человек на роликах.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов

"Инцидент произошел утром первого мая на велосипедной дорожке "Тропы здоровья". На женщину 1939 года рождения сзади на большой скорости наехал роллер. Она упала и получила травму головы, оказавшуюся смертельной", - передает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Личность мужчины устанавливается. Его приметы: славянская внешность, спортивное телосложение, волосы русые, возраст 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров.

Правоохранительные органы обращаются к очевидцам и всем, кто знает что-то о происшествии, обращаться в следственный отдел по Березовского по телефону 8 (34369) 4-96-07 либо в ОМВД города по номеру 8-950-202-24-92.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал в 2020 году
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
Исполком РФС утвердил календарь чемпионата и Кубка России
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир