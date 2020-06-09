На Урале роллер насмерть сбил пенсионерку

В городе Березовский расследуют обстоятельства несчастного случая и гибели пожилой женщины. Согласно записи с камер наружного наблюдения, кадры с которой обнародовал Следственный комитет Свердловской области, бабушку сбил молодой человек на роликах.

"Инцидент произошел утром первого мая на велосипедной дорожке "Тропы здоровья". На женщину 1939 года рождения сзади на большой скорости наехал роллер. Она упала и получила травму головы, оказавшуюся смертельной", - передает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Личность мужчины устанавливается. Его приметы: славянская внешность, спортивное телосложение, волосы русые, возраст 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров.

Правоохранительные органы обращаются к очевидцам и всем, кто знает что-то о происшествии, обращаться в следственный отдел по Березовского по телефону 8 (34369) 4-96-07 либо в ОМВД города по номеру 8-950-202-24-92.