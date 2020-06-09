Крупный разлив нефтепродуктов обнаружили жители Алапаевского района в лесу близ села Мелкозерово. Черная вязкая масса расползлась под деревьями недалеко от дороги.

По предположению сельчан, в это место сливали остатки мазута, причем не однажды, как минимум с конца мая. Отравленное озеро успело убить на корню растущие деревья: еще недавно зеленевшие листочки почернели и пожухли.

Видео экологического бедствия жители выложили в Сеть и написали обращение в правоохранительные органы. Первая же проверка показала, что возле лесополосы разлит не просто мазут, а ядохимикат, предназначенный предположительно для обработки промышленных емкостей. Им смывают остатки нефтепродуктов в цистернах, чтобы осадок не влиял на качество перевозимого топлива.

После "помывки" смесь обязаны утилизировать особым способом, поскольку она относится к веществам повышенной опасности. Понятно, что утилизация стоит недешево, поэтому, видимо, владельцы емкостей решили сэкономить и слить едкую жижу в лесу.

Это, конечно, не первый на Среднем Урале разлив нефтепродуктов, но подобные происшествия все же редкость. Последнее, по данным "РГ", произошло лет пять назад. В обстоятельствах нынешнего ЧП разбирается оперативный штаб.

- Отобраны образцы почвы и уточнен размер ущерба окружающей среде, - сообщила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

По предварительным данным, его сумма оценивается в более чем 80 тысяч рублей, причем корректироваться будет явно в сторону увеличения. Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что "уже есть предполагаемые фигуранты", их розыском занимается полиция.

Пока ищут преступников, ядовитое озеро ликвидируют спасатели. Работы ведутся за счет бюджета, в будущем затраты должны погасить виновники ЧП. Штраф может достигать нескольких миллионов, его размер определит суд. Кроме того, нарушителю придется провести за свой счет полную реабилитацию - заменить на месте отравления грунт и высадить новые деревья.