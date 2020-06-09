Новости

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти в 2020 году 19:44
Пенсионерам с севера компенсируют поездку на отдых по электронным билетам 19:42
Минск подтвердил заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО 19:18
На пруду в Москве спасли тонувшую женщину 18:47
Под Орлом завели дело после телепрограммы о многодетном отце 18:42
Стартовало производство продолжения "Человек-паука: Через вселенные" 18:37
Медведев: Иностранцы совершили в РФ почти 15 тысяч преступлений в этом году 18:28
Польские верующие собирают деньги на обращение к Папе Римскому через газету 18:24
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию 18:23
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза 18:18
В проекте RT разобрали тонкости американского акцента 18:16
Врач рассказала, что пить утром и вечером при проблемах с кишечником 18:15
Российские исследователи обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину 18:13
В Череповце вандалам запретили гулять по ночам и посещать кинотеатры 18:12
Астрономы выяснили, почему "ползают" огромные камни на Луне 18:12
"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым 18:11
Огромная 8000-летняя треугольная платформа найдена на Ближнем Востоке 18:10
Георадар показал, как выглядел лежащий под землей древний город 18:08
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики 17:51
ГД призвала правоохранителей к объективному расследованию ДТП с Ефремовым 17:48
Медведев рассказал о росте киберпреступности в РФ на 85% за 5 месяцев 17:39
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым 17:38
В Сочи проверят застолье полицейских в закрытом на карантин кафе 17:30
Медведев: События в США создают угрозу общественной безопасности 17:29
Вышел первый трейлер продолжения "Невероятных приключений Билла и Теда" 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 19:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Черное озеро в лесу

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 125(8179)
Крупный разлив нефтепродуктов обнаружили жители Алапаевского района в лесу близ села Мелкозерово. Черная вязкая масса расползлась под деревьями недалеко от дороги.

По предположению сельчан, в это место сливали остатки мазута, причем не однажды, как минимум с конца мая. Отравленное озеро успело убить на корню растущие деревья: еще недавно зеленевшие листочки почернели и пожухли.

Видео экологического бедствия жители выложили в Сеть и написали обращение в правоохранительные органы. Первая же проверка показала, что возле лесополосы разлит не просто мазут, а ядохимикат, предназначенный предположительно для обработки промышленных емкостей. Им смывают остатки нефтепродуктов в цистернах, чтобы осадок не влиял на качество перевозимого топлива.

Фото: Предоставлено Гринпис России
Топливо все-таки попало в озеро под Норильском

После "помывки" смесь обязаны утилизировать особым способом, поскольку она относится к веществам повышенной опасности. Понятно, что утилизация стоит недешево, поэтому, видимо, владельцы емкостей решили сэкономить и слить едкую жижу в лесу.

Это, конечно, не первый на Среднем Урале разлив нефтепродуктов, но подобные происшествия все же редкость. Последнее, по данным "РГ", произошло лет пять назад. В обстоятельствах нынешнего ЧП разбирается оперативный штаб.

- Отобраны образцы почвы и уточнен размер ущерба окружающей среде, - сообщила старший помощник прокурора региона Марина Канатова.

По предварительным данным, его сумма оценивается в более чем 80 тысяч рублей, причем корректироваться будет явно в сторону увеличения. Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что "уже есть предполагаемые фигуранты", их розыском занимается полиция.

Пока ищут преступников, ядовитое озеро ликвидируют спасатели. Работы ведутся за счет бюджета, в будущем затраты должны погасить виновники ЧП. Штраф может достигать нескольких миллионов, его размер определит суд. Кроме того, нарушителю придется провести за свой счет полную реабилитацию - заменить на месте отравления грунт и высадить новые деревья.

Общество Природа Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал в 2020 году
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
Исполком РФС утвердил календарь чемпионата и Кубка России
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции