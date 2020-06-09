Немецкий бизнес участвует технологиями и опытом в уральских проектах

В рамках Года Германии в России в Свердловской области проведут полезную встречу бизнес-объединений, представителей власти и некоммерческих организаций. Ее главной темой станет обмен опытом в реализации национальных стратегий в экономике, экологии, производительности труда, здравоохранении.

По словам генконсула ФРГ в Екатеринбурге Матиаса Крузе, в Германии есть свои национальные стратегические программы, которые созвучны российским нацпроектам. "Наш бизнес имеет большой опыт участия в них. Думаю, что его представители с удовольствием поделятся своим опытом со Свердловской областью и расширят круг партнеров на Урале", - отметил дипломат.

Также немецкий бизнес изъявил желание скооперироваться с уральцами при подготовке к Всемирным студенческим играм в Екатеринбурге в 2023 году. "Речь идет не о прямых финансовых вливаниях, а о "технологических инвестициях". Около 10 германских компаний предложили свои технологии в строительстве, организации движения, коммуникаций", - подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Предприятия с немецким капиталом довольно широко представлены в Уральском регионе

Предприятия с немецким капиталом довольно широко представлены в регионе: из 200, ведущих свою деятельность в УрФО, большая часть базируется именно на Среднем Урале. Среди них - как крупные компании типа BASF, Siemens, Wrth, Wilo, так и средний бизнес - высокотехнологичные Enviro Chemie, филиал Maschinenfabrik Reinhausen и другие. "Поскольку все они хорошо себя зарекомендовали с точки зрения качества продукции и ответственного партнерства, у них большие шансы поучаствовать в подготовке к Универсиаде", - полагает Матиас Крузе.

Германские инвесторы вкладываются и в социальные проекты. К примеру, в прошлом году компания Biotronik предложила свердловскому минздраву реализовать совместный проект - центр телемониторинга пациентов с электрокардиостимуляторами. В его основу ляжет интегрирующая интернет-платформа, которую можно применять для комплексного анализа физиологических параметров и разработки предиктора состояния больных с сердечной недостаточностью и аритмией.

В качестве базовой площадки рассматривается больница N 33 в Екатеринбурге, и это не случайно: здесь уже провели более 3000 имплантаций высокотехнологичных электрокардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов и кардиоресинхронизирующих устройств.

"Кардиохирурги вживляют пациентам миниатюрные компьютеры, которые отслеживают частоту и ритм сердечных сокращений, помогают сердцу работать правильно. После имплантации больной получает на дом аппарат удаленного мониторинга. Устройство считывает данные о работе сердца и передает их через спутник на защищенный сервер. Врач через интернет следит за динамикой сердечной деятельности, и при необходимости приглашает пациента в больницу для контроля и коррекции терапии. Жители Екатеринбурга получают помощь бесплатно за счет средств ТФОМС и областного бюджета", - рассказали "РГ" в клинике.