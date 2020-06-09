После обкатки в Челябинске новый трамвай отправлен производителю

В Челябинске закончились испытания нового низкопольного трамвая производства Уралтрансмаша. Тестовую модель вагона 71-415, с конца прошлого года неизменно привлекавшую горожан вытянутой формой снаряда, погрузили на тягач и отправили в Екатеринбург, сообщили во вторник в пресс-службе Челябинского горэлектротранспорта.

- Расторжение договора на тестовые испытания вагона произведено по обоюдному согласию, - сообщила представитель "ЧГЭТ" Наталья Кружилина. - Срок его действия истек еще 1 июня. И теперь вагон вернется обратно на предприятие.

По результатам тестирования в Челябинске специалисты сделали выводы об удобстве и эргономичности экстерьера транспортного средства как для пассажиров, так и для водителя. Неоднократно положительные отзывы о дизайне нового вагона поступали и от пассажиров, отметили в "ЧГЭТ".

Впрочем, не обошлось и без замечаний. Экспертной комиссией сформирован перечень рекомендаций в адрес производителя, которые касаются технического обслуживания вагона и соответствующей подготовки персонала. Эти же выводы направлены и в правительство Челябинской области.

Будут ли покупать для Челябинска новую модель трамвая Уралтрансмаша, пока неизвестно. В мэрии осторожно заметили, что вопрос о его включении в подвижной состав горэлектротранспорта будет решаться в соответствии с Федеральным законом "О закупках". Однако отметили, что тестовые испытания вагон прошел успешно.