Жители Кургана завалили чиновников жалобами на отсутствие горячей воды в квартирах. Власти обвиняют в срыве сроков подключения теплоэнергетиков, а те, в свою очередь, ссылаются на изношенность сетей и дефицит средств. В итоге в ситуации придется разбираться прокуратуре, а возможно, и суду.

- В нашем доме горячей воды нет с 11 мая, обещали на две недели, но прошел почти месяц... Коронавирусные ограничения полностью не отменили, пришкольные площадки и загородные лагеря не работают, дети сидят дома. Как в таких условиях соблюдать личную гигиену и санитарные требования? - возмущается мама троих школьников. - Куда ни позвоню, один ответ: извините, потерпите, идет ремонт. А когда он закончится, сказать не могут.

Действительно, ремонт теплосетей в этом году затянулся. На первом этапе подачу воды перекрыли в 509 многоэтажках, больше половины из них по графику не подключили, 37 из 63 теплопунктов в конце прошлой недели оставались незапущенными. Если послушать теплоэнергетиков, то жильцы, оказывается, их не так поняли. В графике, утвержденном администрацией города, значилось отключение не горячей воды, а тепловых магистральных сетей для проведения гидравлических испытаний. Как пояснил директор "Тепловых сетей" Сергей Тарасов, главная задача - подготовить Курган к зиме. Гидравлические испытания - это проверка сетей на прочность высоким давлением. Сначала трубопровод заполняют водой, затем поднимают до 16 атмосфер давление и выдерживают 10 минут. После этого специалисты осматривают сеть: если дефектов нет, запускают в работу, а если найдут - трубопровод демонтируют, поврежденный участок заменяют и снова проводят испытание давлением. И так пока не останется ни одного изъяна. Поэтому так долго идет ремонт.

- Чтобы горячую воду отключали на 2-3 дня, нужно заменить около 70 процентов магистральных сетей, - говорит Сергей Тарасов. - Сейчас мы вынуждены заниматься аварийно-восстановительным, а не планово-предупредительным ремонтом. Как только перейдем к предупредительному, отключения будут минимальными.

Между тем

В мэрии расценили нарушение сроков как подрыв авторитета власти и дестабилизацию обстановки в городе.

- На наш взгляд, это сделано намеренно, чтобы дискредитировать власть всех уровней, которая не дает энергетическим компаниям повысить тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, - заявил глава Кургана Андрей Потапов. Мэр недоволен, что для устранения аварий перерыли весь город - во дворах домов и на проезжей части 196 ям, 38 участков раскопали еще зимой. Причем на одних и тех же местах специалисты работают из года в год, подчеркивает глава. Администрация написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность первоначальных и повторных сроков проведения ремонта. Если в ближайшее время не ликвидируют раскопки, подадут в суд.