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09.06.2020 12:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роспотребнадзор забраковал воду в челябинских озерах

Текст: Михаил Пинкус

Роспотребнадзор проверил качество воды в трех крупнейших водоемах Челябинска с оборудованными пляжами. По итогам проверки в пяти мониторинговых точках специалисты не смогли выдать ни одного положительного санитарно-эпидемиологического заключения, предупредив горожан об опасности пребывания в загрязненной воде.

Фото: Ирина Огилько/РГ
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Самым чистым, по данным Роспотребнадзора, оказалось Шершневское водохранилище. Пробы воды, взятые на пляжах в районе поселков АМЗ и Сосновка соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, отметили в ведомстве.

Зато вода в озере Первом (на пляже в районе пер. Мамина) и озере Смолино (на пляже в районе пер. Дачный) забракована по микробиологическим показателям. В связи с чем, чиновникам выдано предписание по улучшению санитарного состояния рекреационных зон.

- Обращаем внимание, что по состоянию на 08.06.2020 года управлением Роспотребнадзора по Челябинской области не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии использования водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для населения использования водного объекта. Купание в несанкционированных местах представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей, так как качество воды в таких местах не гарантировано, - сообщили в ведомстве. - Через инфицированную воду могут передаваться многие инфекционные заболевания, в том числе ротавирусная, норовирусная и аденовирусная инфекции, полиомиелит, холера, вирус гепатита А, паразитарные заболевания и глистные инвазии.

Впрочем, на Южный Урал пришла 30-градусная жара. И челябинцы уже потянулись на водоемы.

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