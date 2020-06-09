Уральские ученые научились быстро определять продукты с антиоксидантами

Ученые УрФУ разработали метод, благодаря которому получится определить вещества с большой концентрацией антиоксидантов за 3-5 минут.

Исследователи используют метод потенциометрии. Об этом сообщает пресс-служба университета. С помощью него они могут проверить продукты, напитки, экстракты и растворы природных веществ, синтезированных в лекарствах, биологических жидкостях.

Так, уже появились первые результаты. Ученые выявили высокую концентрацию антиоксидантов в экстрактах элеутероккока и левзеи, настойках из родиолы и эвкалипта, соке черной смородины и апельсина, в белокочанной капусте и кольраби, болгарском перце и репчатом луке, зеленом чае, в темных сортах пива, красном вине.

Потенциометрия эффективнее предыдущих методов, потому что может применяться для окрашенных материалов, например, крови или экстрактов. Она простая, компактная, у нее небольшая стоимость, высокая чувствительность и есть возможность мониторить несколько веществ сразу.

Также метод позволил анализировать плазму крови и диализной жидкости. В частности, удалось установить, что при гемодиализе из крови вместе с токсинами вымываются и антиоксиданты.