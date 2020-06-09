Годовалого лосенка вытащили из технического водоема жители Талицы. Молодое животное забрело ночью на территорию заброшенного завода и провалилось в заполненный водой бетонный резервуар. Плач сохатого, который никак не мог самостоятельно выбраться по отвесным стенкам, услышали местные жители и с раннего утра организовали спасательную операцию. Набрали крепких веревок, жердей, чтобы подхватить лося за туловище и вытянуть на берег.

- Он настолько обессилил, что появлению людей был только рад. В кровь разбил ноги, расцарапал арматурой грудь и только мычал, показывая, что готов слушаться, - рассказывают очевидцы.

Но вскоре энтузиасты поняли: сил и навыков маловато, без специализированной помощи не обойтись. Позвонили в местное МЧС, в ответ услышали короткое: "Выезжаем".

- Нам уже приходилось вытаскивать из заболоченной канавы лошадь, поэтому знали, как действовать. Подъехать к месту не удалось. Полтора километра бежали с пожарными рукавами - они лучше веревок обхватывают животное без травмирования, - рассказал "РГ" начальник пожарного караула Евгений Калинин.

На счету старшего лейтенанта Калинина спасение не только животных - он и людей выносил из пожара:

- Как не прийти на помощь? Беспомощное животное - оно, как ребенок, требует бережного отношения.

Почти час вызволяли из беды испуганного и замерзшего лосенка. К счастью, несмотря на травмы, серьезных повреждений у него не оказалось. Ветеринаров вызывать не стали, бывалые охотники оценили: жить будет. И действительно, отлежавшись на солнышке, сохатый перестал дрожать, тряхнул головой с короткими рожками и медленно, но уверенно пошел в лес.