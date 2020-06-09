Новости

Минск подтвердил заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО 19:18
На пруду в Москве спасли тонувшую женщину 18:47
Под Орлом завели дело после телепрограммы о многодетном отце 18:42
Стартовало производство продолжения "Человек-паука: Через вселенные" 18:37
Медведев: Иностранцы совершили в РФ почти 15 тысяч преступлений в этом году 18:28
Польские верующие собирают деньги на обращение к Папе Римскому через газету 18:24
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию 18:23
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза 18:18
В проекте RT разобрали тонкости американского акцента 18:16
Врач рассказала, что пить утром и вечером при проблемах с кишечником 18:15
Российские исследователи обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину 18:13
В Череповце вандалам запретили гулять по ночам и посещать кинотеатры 18:12
Астрономы выяснили, почему "ползают" огромные камни на Луне 18:12
"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым 18:11
Огромная 8000-летняя треугольная платформа найдена на Ближнем Востоке 18:10
Георадар показал, как выглядел лежащий под землей древний город 18:08
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики 17:51
ГД призвала правоохранителей к объективному расследованию ДТП с Ефремовым 17:48
Медведев рассказал о росте киберпреступности в РФ на 85% за 5 месяцев 17:39
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым 17:38
В Сочи проверят застолье полицейских в закрытом на карантин кафе 17:30
Медведев: События в США создают угрозу общественной безопасности 17:29
Вышел первый трейлер продолжения "Невероятных приключений Билла и Теда" 17:28
Медведев: Обострения криминогенной ситуации удалось избежать 17:23
Дюков ответил на критику со стороны Федуна 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 19:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Плач сохатого

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 125(8179)
Годовалого лосенка вытащили из технического водоема жители Талицы. Молодое животное забрело ночью на территорию заброшенного завода и провалилось в заполненный водой бетонный резервуар. Плач сохатого, который никак не мог самостоятельно выбраться по отвесным стенкам, услышали местные жители и с раннего утра организовали спасательную операцию. Набрали крепких веревок, жердей, чтобы подхватить лося за туловище и вытянуть на берег.

- Он настолько обессилил, что появлению людей был только рад. В кровь разбил ноги, расцарапал арматурой грудь и только мычал, показывая, что готов слушаться, - рассказывают очевидцы.

Но вскоре энтузиасты поняли: сил и навыков маловато, без специализированной помощи не обойтись. Позвонили в местное МЧС, в ответ услышали короткое: "Выезжаем".

Фото: iStock
В Приморье спасли застрявшего на мелководье серого дельфина

- Нам уже приходилось вытаскивать из заболоченной канавы лошадь, поэтому знали, как действовать. Подъехать к месту не удалось. Полтора километра бежали с пожарными рукавами - они лучше веревок обхватывают животное без травмирования, - рассказал "РГ" начальник пожарного караула Евгений Калинин.

На счету старшего лейтенанта Калинина спасение не только животных - он и людей выносил из пожара:

- Как не прийти на помощь? Беспомощное животное - оно, как ребенок, требует бережного отношения.

Почти час вызволяли из беды испуганного и замерзшего лосенка. К счастью, несмотря на травмы, серьезных повреждений у него не оказалось. Ветеринаров вызывать не стали, бывалые охотники оценили: жить будет. И действительно, отлежавшись на солнышке, сохатый перестал дрожать, тряхнул головой с короткими рожками и медленно, но уверенно пошел в лес.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал в 2020 году
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
Исполком РФС утвердил календарь чемпионата и Кубка России
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции