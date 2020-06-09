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09.06.2020 19:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приемная слушает

Текст: Иван Ман (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 125(8179)
В Тюмени заработал консультационный пункт службы социального сопровождения "Семейные приемные ВОРДИ". Эта экспериментальная федеральная программа запущена в пилотном режиме в пяти регионах страны. Аббревиатура расшифровывается как Всероссийская организация родителей детей-инвалидов.

Медико-социальная экспертиза, социальная защита, реабилитация и социализация ребенка, психологическая, юридическая, организационная поддержка семьи, где он воспитывается, - вот ориентировочный круг задач и вопросов, которые берутся решать специалисты службы.

Фото: kinopoisk.ru
Создан новый метод ранней диагностики аутизма

Тюменская приемная расположена в доме на улице Холодильной, где в феврале нынешнего года автономная некоммерческая благотворительная организация "Открой мне мир" организовала учебно-тренировочный центр для детей с психическими и поведенческими нарушениями развития, аутизмом, коих в регионе насчитывается около трех тысяч. Помещение предоставило общественникам в безвозмездное пользование правительство области, а полтора миллиона рублей на ремонт и обустройство пришло из внебюджетных фондов.

В схожем направлении действует областной центр реабилитации инвалидов. Ранее при нем был образован психологический совет "Направление жизни", а в одном из тюменских детсадов для малышей с расстройством аутистического спектра открыт кабинет игровой терапии.

Куда обращаться

"Семейные приемные ВОРДИ": г. Тюмень, ул. Холодильная, 40, телефон +7-915-330-88-25.

Е-mail: vordi.tyumen@gmail.com.

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