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9 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(8177)

Решения Верховного Суда

Опубликован 9 июня 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. признан не действующим со дня принятия приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 28 мая 1998 г. N 314 "О минимальном размере ячеи в орудиях лова при промысле минтая в морских водоемах Дальнего Востока".

Решение суда вступило в законную силу 24 марта 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 28 января 2020 г. признан не действующим со дня принятия Временный порядок осуществления территориальными органами Минкультуры России полномочий по регулированию вывоза и ввоза культурных ценностей (приложение к письму Министерства культуры Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. N 62-01.1-39-ВА).

Решение суда вступило в законную силу 12 мая 2020 г.