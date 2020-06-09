РФС решил, что "Спартак" и "Зенит" сыграют полуфинальный матч Кубка в Питере

Во вторнк на исполкоме Российского футбольного союза (РФС) был утвержден регламент на оставшуюся часть отечественного сезона-2019/2020. Но основные копья ломались по поводу другого документа: регламента Кубка России, от которого зависело, где пройдет матч 1/2 финала турнира "Спартак" - "Зенит". Итоговое решение провести встречу в Питере устроило не всех.

Напомним, историю вопроса. В марте обнаружилось, что в регламент Кубка России закралась ошибка. А именно, в правилах не был прописан порядок определения хозяев полей в матчах 1/4 и 1/2 финала турнира. Прокол всплыл после того, как сетка свела в полуфинале "Спартак" и "Зенит".

Согласно предыдущей версии регламента, право сыграть на данных стадиях дома получала та команда, которая до этого момента провела меньше матчей в гостях. Именно в соответствии с этой логикой игра 1/4 финала "Химки" - "Торпедо" (5:1) проводилась в подмосковном городе. Руководствуясь ею же, "Зенит" поспешил объявить, что матч пройдет в Питере. Для справки, "сине-бело-голубые" два из трех матчей в турнире провели на выезде, а "Спартак" дважды играл дома. Однако "красно-белые" пошли на принцип и поставили вопрос ребром, предложив провести жеребьевку.

Интересно, что от варианта сыграть матч на нейтральном поле оба клуба отказались. В результате проблему решили голосованием на вчерашнем исполкоме. Большинством право быть хозяином поля отдали "Зениту". А РФС признал "техническую" ошибку в регламенте.

Правда, председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна такой итог не устроил: "Менять правила по ходу, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Понятно, что "Зенит" тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было".

- Комментарий на грани, - отреагировал на реплику Федуна Александр Дюков, до которого слова Леонида Арнольдовича донесли на пресс-конференции журналисты. - У нас есть судейский комитет, комитет по этике, но я с инициативой выходить не собираюсь. Если бы было так, как говорит Федун, то, наверное, о возобновлении чемпионата речи уже не шло, а золотые медали вручили "Зениту". Но вы этого не видите. Факт, который сам по себе говорит о многом.

Вопрос с Кубком был, пожалуй, самым скандальным, но, по сути, отнюдь не первостепенным на вчерашнем исполкоме. Все-таки утвердить правила, по которым будет возобновляться и доигрываться сезон, было важнее. К слову, по некоторым пунктам возможны уточнения. Например, касательно количества болельщиков на стадионах во время матчей. В регламенте прописана допустимая норма в размере 10 процентов от заполняемости арены. РФС предлагает вывести из этого числа вип-ложи. "Если все меры предосторожности будут приняты, то мы считаем, что это позволит использовать ложи и увеличить посещаемость. Надеемся, Роспотребнадзор поддержит нашу инициативу", - подчеркнул Дюков.