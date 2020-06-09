Роспотребнадзор может рассмотреть возможность проверки на COVID перед лагерем

В методических рекомендациях Роспотребнадзора по организации детского отдыха нет требования обследовать детей на коронавирус перед поездкой в лагерь, но ведомство готово рассмотреть такую возможность, если это будет необходимо.

Такое мнение высказала во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с членами совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое провела спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В методических рекомендациях нет требований об обследовании детей, - сказала она​​​. - Мы не предполагали обследовать детей. Если такая потребность есть, и она обоснована, то мы готовы это рассмотреть".

Попова допустила также сокращение летних смен с 21 до 14 дней. "Если это не противоречит каким-то другим документам, то такая возможность методическими рекомендациями не исключается", - сказала она. При этом глава Роспотребназдора пояснила, что "21 день - это оздоровление, а летний отдых 14 дней всегда был и будет".

Всего же ведомство, по ее словам, уже подготовило 35 методических рекомендаций по профилактике коронавируса для самых разных видов деятельности. "Смотрим международный опыт, но вот такого опыта по организации летней оздоровительной кампании нет в мире, и Россия сегодня - единственное государство, которое за счет бюджета формирует возможность детям отдохнуть", - добавила она.