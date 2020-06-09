Российский мед, рыбу и молоко разрешили экспортировать в Саудовскую Аравию

Россия получила доступ на рынок Саудовской Аравии с продукцией пчеловодства, рыбой и молочной продукцией, следует из документов Россельхознадзора. Всего в 2020 году ведомством согласовано 18 ветеринарных сертификатов на экспорт российской продукции с компетентными органами 12 стран.

Заинтересованность у российских экспортеров, в основном, наблюдается в отношении стран Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в азиатские страны (Китай, Вьетнам, Япония и т.д.), страны Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Оман, Иран и т.д.), а также страны Африки (Египет, Марокко).

Россельхознадзором определено около 20 приоритетных стран, в отношении которых ведется наиболее интенсивная работа, говорится в документах ведомства.

Напомним, в апреле 2020 года первая партия российского зерна была отправлена в Саудовскую Аравию. В этом году в страну также были разрешены поставки мяса птицы и яиц.