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Российский сериал "Содержанки" покажут на британском телевидении

Новости
    09.06.2020, 14:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Cериал "Содержанки" режиссера Контантина Богомолова выйдет в Великобритании.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм Джаника Файзиева "Вратарь Галактики" выйдет в прокат в США

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса Start. Где уточнили, что проект нового мужа Ксении Собчак будет доступен на территории Великобритании и Ирландии через онлайн-площадку Walter Presents, принадлежащую одному из центральных каналов Великобритании Channel 4.

Walter Presents предлагает своим зрителям лучшие неанглоязычные сериалы, в частности - производства Германии, Франции, Японии. При этом основатель сервиса Уолтер Юззолино, который курирует и иностранные проекты для Channel 4, назвал российских "Содержанок" захватывающей историей "о страсти, манипуляции и развращающей силе денег". По словам Юззолино, доселе в российских сериалах он ничего похожего не видел.

При этом менеджер выразил уверенность, что ценители "качественных иностранных драматических проектов" явно будут в восторге от "Содержанок". И он крайне горд порадовать британцев такой формой утонченного наслаждения.

Российская премьера шоу состоялась марте прошлого года. Главные роли в сериале сыграли Ольга Сутулова, бывшая супруга режиссера Дарья Мороз, Мария Фомина, Марина Зудина.

Стоит отметить, что ранее права на показ сериала приобрел и американский сервис Amazon Prime Video.

А мы пока с оказией и некоторой приязнью напомним про новый сериальный проект Богомолова, также обещающий стать событием - шоу об ангарском маньяке "Хороший человек". Вот тут как раз трейлер.

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