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Вышел трейлер сериала Богомолова про "ангарского маньяка"

Новости
    20.05.2020, 19:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ START Фото: youtube.com/ START
Фото: youtube.com/ START

Новый телевизионный проект Константина Богомолова "Хороший человек", явно обещающий стать событием, обзавелся дебютным трейлером.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса"

Ролик доступен на YouTube-канале сервиса START (строго 18+). И выглядит нездорово. И сильно напоминает "русского "Декстера" - триллер "Метод". А также с порога приветствует зрителя кадрами с женой режиссера, актрисой и телеведущей Ксенией Собчак.

Собчак сыграла у супруга "властную бизнес-леди, стремящуюся захватить власть в маленьком провинциальном городе".

В центре сериала - частично основанная на реальных фактах история так называемого "ангарского маньяка", орудовавшего в Иркутской области и оставившего после себя десятки кровавых жертв (порядка восьмидесяти).

Серийного убийцу арестовали в 2012 году и приговорили к пожизненному.

В других ролях: Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Александр Семчев, Антон Табаков, Полина Кутепова.

Согласно синопсису, следователь из Москвы Евгения Ключевская "приезжает в тихий городок Рубежный, чтобы поймать серийного убийцу". Жители встречают её, разумеется, холодно, ведь "похоже, каждый здесь прячет в шкафу по скелету".

В шоу обещаны восемь эпизодов. Дата премьеры пока не названа.

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