РПЦ открывает храмы, но просит прихожан об осторожности

Накануне праздника Троицы в России открылись храмы. При этом Русская православная церковь вводит целый ряд санитарных правил и ограничений, соблюдение которых продиктовано борьбой с COVID-19.

- Церковь, как и врачи, всегда была с людьми, - говорит председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, - поэтому с 13 апреля по 6 июня, когда храмы были недоступны для прихожан, священники продолжали не только службы, но и оказание помощи больным и нуждающимся. Это было время особой молитвы дома. Мне даже запомнился сетевой мем. Сатана говорит: "А я закрыл ваши храмы". Бог ему: "У нас каждый дом стал храмом".

При этом Владимир Легойда попросил обратить внимание, на то, что открытие храмов - это снятие ограничений, но не их отмена. После самоизоляции теперь каждый может ходить в церковь, но войти в нее можно, только надев маску. Служащие обязаны ее выдать, если прихожанин пришел без нее. Второе обязательное условие - на каждого должно приходиться не менее четырех индивидуальных квадратных метров площади, третье - наличие санитайзеров. Также для каждого храма посчитано примерное количество прихожан и нанесены разметки. Тем, кому не хватило места внутри, предлагается слушать трансляцию на улице.

Целование икон в некоторых храмах (по решению местных настоятелей) отменяют. Часть приходов решили проблему иначе - после каждого прикосновения к иконе ее будут протирать спиртовой салфеткой, как и ложку на причастии. Вместе с тем Легойда, несмотря на возобновление работы храмов, попросил в первую очередь пожилых людей "не спешить и пока оставаться дома".

- Оставаться дома - это не оставаться в одиночестве, - говорит председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, - сострадание не знает границ, деления на квартиры, веру или заразных и не заразных. Мы помощь оказываем вне зависимости от веры, национальности или гражданства.

РПЦ в период самоизоляции открыла 209 кризисных центров и 100 центров гуманитарной помощи в 12 странах. Основные категории граждан, которым оказывается помощь, - бездомные, пожилые одинокие люди, женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и все, кто звонил. Всего, по данным православной службы помощи "Милосердие", за период самоизоляции было свыше 12,5 тысячи звонков с просьбой о помощи. Главная просьба - еда. Только в Москве волонтерами "Милосердия" было доставлено более 3000 продуктовых заказов. В целом по стране доставка еды волонтерами выросла в три раза. Особая статья расходов - оказание помощи местным приходам, живущим от пожертвований прихожан и оставшимся без них в самоизоляции. Как сообщил владыка Пантелеимон, в месяц РПЦ выделяет пострадавшим приходам до 200 тысяч рублей, до половины из которых через приходы снова идут на помощь обездоленным. У священников было 356 вызовов на дом и в больницы. Из них в костюмах СИЗ (средства индивидуальной защиты от COVID-19. - В. Е.) - 310.

Открытие храмов - это снятие ограничений, но не их отмена. Теперь каждый может ходить в церковь, но войти в нее можно, только надев маску. Если прихожанин пришел без нее, маску выдадут

- Моя боль - почему священников не пускали даже в СИЗ к умирающим в больницы? - говорит владыка Пантелеимон. - У человека ведь болит не только тело, и душа. Священник знает, как ей помочь. Кстати, как и врачам. Мне один врач так и сказал: "А можно к врачам относиться так, как в эпидемию, всегда?"

Справка "РГ"

РПЦ в период эпидемии открыла 96 телефонных "горячих линий", по которым люди звонят с просьбой о помощи. Сегодня работают более 100 православных добровольческих служб и почти 7 тысяч церковных волонтеров.