Рынок недвижимости станет драйвером восстановления экономики

МКБ стал генеральным партнером мероприятия, которое впервые проходит в онлайн-формате 9-10 июня. Конгресс является одним из самых масштабных событий рынка. В этом году он собрал более 5000 участников не только из России, но и из стран СНГ и Восточной Европы.
Участники конгресса обсудили актуальные тренды в риэлторской деятельности. Ключевой темой стал переход рынка в онлайн, технологии дистанционного оформления сделок по недвижимости.
"Мы все, участники рынка недвижимости, оказались в новой реальности. Сегодня нам необходима консолидация усилий. Частное жилье - основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и т.д.", - прокомментировал Михаил Полунин.
Начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев принял участие также в пленарном заседании "Важнейшие вопросы связки "риэлтор - застройщик - банк", комфортные для всех сторон схемы взаимодействия"
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.
Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 1 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").
Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.
Пресс-служба МКБ: pr@mkb.ru
Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"