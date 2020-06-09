Рынок недвижимости станет драйвером восстановления экономики

По прогнозам Московского кредитного банка (МКБ), рынок недвижимости, строительство и ипотека станут драйверами, которые позволят экономике восстанавливаться быстрее. Об этом первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин сообщил на открытии конгресса лидеров рынка недвижимости России.

МКБ стал генеральным партнером мероприятия, которое впервые проходит в онлайн-формате 9-10 июня. Конгресс является одним из самых масштабных событий рынка. В этом году он собрал более 5000 участников не только из России, но и из стран СНГ и Восточной Европы.

Участники конгресса обсудили актуальные тренды в риэлторской деятельности. Ключевой темой стал переход рынка в онлайн, технологии дистанционного оформления сделок по недвижимости.

"Мы все, участники рынка недвижимости, оказались в новой реальности. Сегодня нам необходима консолидация усилий. Частное жилье - основа для каждого человека. И основа экономики, так как затрагивает работу промышленных предприятий, сферу транспорта и т.д.", - прокомментировал Михаил Полунин.

Начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев принял участие также в пленарном заседании "Важнейшие вопросы связки "риэлтор - застройщик - банк", комфортные для всех сторон схемы взаимодействия"

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 1 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-служба МКБ: pr@mkb.ru

Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"