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09.06.2020 14:12
Рубрика: Экономика

Счетная палата выходит на рынок международного аудита

Текст: Алексей Дуэль

Проверять финансовую отчетность международных организаций будет счетная палата России. Об этом в интервью ТАСС заявил ее глава Алексей Кудрин.

Фото: Инфографика "РГ"/Рафаэль Зарипов
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"В департаменте финансового аудита у нас создан новый отдел по проверке международных организаций, - сказал Алексей Кудрин. - Мы за последние два года приобрели новую компетенцию - проведение международного аудита. У нас отобрана команда, в которой владеют иностранными языками, обладают международными методами анализа".

Первым объектом для проверки отечественной Счетной палаты станет Организация Объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО), право провести эту работу было выиграно на проведенном в ноябре прошлого года тендере. Теперь запланировано участие в тендерах на проведение аудита Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и других, объяснил Алексей Кудрин.

"Это новая компетенция Счетной палаты, соответствующая стандартам международного уровня", - заключил глава Счетной палаты.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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