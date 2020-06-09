Сергей Кравцов: Для нас на первом месте здоровье школьников

Школа, ЕГЭ, каникулы, удаленка - вопросы, которые лихорадят сегодня каждую семью. Неудивительно, что на министра просвещения Сергея Кравцова, который стал гостем "Делового завтрака" в "Российской газете" в онлайн-формате, обрушился настоящий шквал вопросов. Министр ответил на самые "горячие" из них.

О ЕГЭ и школьных аттестатах

Около 700 тысяч учащихся у нас заканчивают 11-й класс, около 1,4 млн - 9-й класс. Принято решение по понятным причинам не проводить государственную итоговую аттестацию школьников в очном формате. Поэтому аттестаты учащиеся 9-х и 11-х классов получат до 15 июня. И аттестация пройдет по текущим школьным оценкам. В отношении ОГЭ - принято решение его не проводить.

ЕГЭ будут сдавать те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. По тем предметам, которые им необходимы для этого.

Совместно с Роспотребнадзором и Рособрнадзором мы тщательнейшим образом сейчас ведем работу по подготовке проведения экзаменов с каждым регионом. Меры по защите здоровья учащихся и учителей будут приняты максимальные. Рекомендации о вентиляции и дезинфекции помещений, расстоянии между участниками, размерах аудиторий и другие необходимые требования уже доведены до регионов.

Дистанционка: как это было

Мы помогаем школам и педагогам с содержательной частью - даем методики, объясняем, как лучше выстроить работу в этих условиях, чтобы и учителя, и школьники, и родители могли легко адаптироваться. Интерес к учебе мы подкрепляем современными методиками и новыми интерактивными проектами - например, Российская электронная школа, cifra.school, видеоуроки на телевидении. Но нельзя упускать из виду и тот факт, что есть определенные рамки, которые нельзя превышать в использовании онлайн-программ и гаджетов, чтобы не наносить вред здоровью детей. Поэтому уроки шли взвешенно - что-то в онлайне, что-то в рамках заданий и конспектов.

Как дети будут отдыхать летом

Мы рекомендуем регионам начать оздоровительную кампанию с 1 июля. Там, где это возможно и допустимо с точки зрения эпидемиологической ситуации. Мы задействуем все ресурсы, в том числе и школы, и учреждения дополнительного образования. Понятно, что для нас на первом месте здоровье и отдыхающих школьников, и организаторов летнего отдыха. Поэтому Роспотребнадзором разработаны соответствующие рекомендации, которые будут реализованы в каждом лагере, чтобы защитить здоровье отдыхающих школьников. Даны рекомендации о том, чтобы проводить летнюю кампанию в пределах своего региона. С 25 мая работает специальная "горячая линия" на базе нашего координационного центра. Ее телефон: 8 800 444 35 38.

О зарплатах и отпусках учителей

Мы с самого начала эпидемиологической ситуации обратили внимание каждого региона на неукоснительное соблюдение всех трудовых прав учителей. Прежде всего речь о заработной плате, нам удалось не допустить снижения зарплат в связи с "нерабочими" днями. Мы также обратили внимание регионов на то, что в условиях режима повышенной готовности потребуется корректировка графика отпусков. Это прежде всего связано с тем, что были перенесены сроки проведения ЕГЭ. На особом контроле - реализация мер, утвержденных президентом, по поддержке классных руководителей. С сентября все классные руководители будут получать федеральную надбавку за работу в размере 5 тысяч рублей. И мы обязательно проследим, чтобы им сохранили все региональные и иные аналогичные выплаты, которые уже были.

Как начнется учебный год

В начале следующего учебного года будет проведена диагностика знаний учеников. На основе этого анализа мы разработаем программу помощи школам, педагогам, детям, чтобы восполнить возможные пробелы в знаниях. Также будут скорректированы программы подготовки и повышения квалификации учителей. Все это необходимо для повышения качества системы образования.

О воспитательной работе

Это важнейший законопроект. Он выводит на государственный уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности подрастающего поколения, закрепляет необходимость воспитательных программ в школах.

Фактически он возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет ее. Не только за семьей, но и за системой образования. Конечно, мы ждем этот закон, ждет его система образования.

Расписание ЕГЭ

Пробник для взрослых

Актуальное расписание Единого госэкзамена для всей страны сегодня выглядит так: 29, 30 июня - пробный экзамен (без школьников). С 3 июля по 23 июля - основная волна по всем предметам. 24, 25 июля - резервные дни. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов: 3, 5, 7 и 8 августа. Расписание составлено так, чтобы все участники успели подать документы в вузы.

ЕГЭ будут сдавать те выпускники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.

- Пробный экзамен - не для учеников, а для взрослых. Для организаторов, технических специалистов, медицинских работников. Сейчас медицинские работники будут измерять температуру учеников на входе, следить за тем, чтобы у всех организаторов были маски и защитные перчатки. Плюс - чтобы была проведена дезинфекция не только помещений, но и рук всех участников ЕГЭ. И мы никогда не сталкивались с необходимостью организовать дистанцию между участниками экзамена. Это новая реальность, - рассказал "РГ" врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Нужны ли будут выпускникам маски на ЕГЭ?

Анзор Музаев: Ситуация в регионах разная. Тем более к июлю она еще может поменяться. Нас часто спрашивают не только про маски, но и про перчатки. Представляете, каково это просидеть в июле в перчатках 4 часа? И в масках в том числе - это непросто. С Роспотребнадзором у нас отработана такая рекомендация: в "тяжелых" регионах местные власти сами будут принимать решение, надо это или нет. В тех регионах, где опасности заражения нет, инфекция приобрела формат, скажем так, нулевой, использовать эти средства необходимости не будет. Это выбор субъектов.